LIVE Wimbledon 2018 in DIRETTA | risultati martedì 3 luglio Attesi i match di Marco

LIVE Wimbledon 2018 in DIRETTA : risultati 2 luglio. Roger Federer apre bene. Giorgi - Seppi e Fabbiano al secondo turno! Ko Dimitrov e ... : 19.07: MISSIONE COMPIUTA PER THOMAS Fabbiano !!! PRIMA VITTORIA NEL TABELLONE PRINCIPALE A Wimbledon !! 2-6 6-3 6-3 6-2 contro l'indiano , n.85 del mondo, Yuki Bhambri. Il pugliese sfrutta alla grande ...

LIVE Wimbledon 2018 in DIRETTA : risultati 2 luglio. Roger Federer apre bene. In campo 5 azzurri - c’è Camila Giorgi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della prima giornata di incontri di Wimbledon: finalmente si inizia! Oggi, lunedì 2 luglio, inizia l’edizione 2018: in campo per il primo turno dei tornei di singolare la parte alta del tabellone maschile e la parte bassa di quello femminile. Sul campo Centrale alle ore 14.00 aprirà le danze l’elvetico Roger Federer, testa di serie numero uno, mentre a seguire scenderà in ...