Lite Belen-Moric | processo a Milano Video | il teste Giuseppe Cruciani | “Qui per

Belen Rodriguez - Lite con il paparazzo : è crisi di nervi - si arriva alle mani : Belen Rodriguez, crisi di nervi: lite con un paparazzo, si arriva al contatto fisico e interviene la sicurezza Belen Rodriguez, è crisi di nervi: non è certo uno dei momenti più sfavillanti per la showgirl argentina. Al programma Balalaika stenta a decollare tra piccole gaffe e perduranti critiche che la raggiungono, mentre in amore pare […] L'articolo Belen Rodriguez, lite con il paparazzo: è crisi di nervi, si arriva alle mani proviene ...