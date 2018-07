L' Italia deve uscire dall' euro Il consiglio del Nobel Stiglitz

Per il Nobel Stiglitz l'Italia deve uscire dall'euro : 'I vantaggi sono chiari'" : Il suggerimento arriva dal premio Nobel all'Economia Joseph Stiglitz, che ha scritto una lunga analisi su Politico in cui, partendo dalla considerazione che Matteo Salvini e Luigi Di Maio fanno bene ...

Per Cottarelli Italia deve ringraziare Monti e Fornero. A governo M5S-Lega : 'non illudetevi' : "Non conosco paese al mondo che non abbia ridotto il debito risparmiando ". A margine del suo intervento al Festival del Lavoro a Milano, il numero uno dell'Osservatorio dei conti pubblici, Carlo Cottarelli, lancia un ...

Perché l'Italia deve dotarsi in fretta di un piano sull'intelligenza artificiale : L'intelligenza artificiale comporterà trasformazioni nel lavoro. Ma per l'esperto Paul Daugherty bisogna guidare il fenomeno: così si crea occupazione

Perché l’Italia deve dotarsi in fretta di un piano sull’intelligenza artificiale : Paul Daugherty durante il Meet the media guru 2018 a Milano Foto: Ufficio stampa I tetri scenari alla Black Mirror restano prerogativa del mondo della fantasia. Gli esseri umani non finiranno presto sotto il ricatto perpetuo dei robot, come la brillante serie televisiva firmata Netflix ha preconizzato. Piuttosto, la collaborazione con le macchine dotate di intelligenza artificiale potrà portare dritto dritto verso “la terza ondata della ...

Musica nelle Storie di Instagram - ma l’Italia deve aspettare : Music in Stories (Foto: Instagram) Gli accordi stretti da Facebook con le etichette discografiche avevano lasciato presagire il momento che fosse vicino: sulle Storie di Instagram è possibile aggiungere i brani Musicali. nelle Storie che raggiungono la quota di 400 milioni utenti ogni giorno, la funzione “Music” si troverà affianco agli adesivi di luogo, menzione, sondaggio, domande e altri : premendo, si avrà accesso a una libreria ...

Schweinsteiger - il peggio deve ancora venire! L’Italia adesso se la ride : le esilaranti reazioni del web [GALLERY] : Germania eliminata, adesso gli italiani si tolgono qualche sassolino dalla scarpa: Schweinsteiger preso di mira, le esilaranti reazioni del web ride bene chi ride ultimo, adesso, Bastian Schweinsteiger, lo capirà per il resto della sua vita. Alla vigilia dei Mondiali di Russia 2018, il calciatore tedesco, campione del Mondo con la Germania nel 2014, attualmente ai Chicago Fire, ha provocato i calciatori e i tifosi italiani, con una battuta che ...

Conte : “Italia legata alla Nato ma il rinnovo delle sanzioni Russia non deve essere automatico” : Nel corso delle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo che inizia domani a Bruxelles, il premier Giuseppe Conte delinea i contorni della posizione dell’Italia nello scacchiere internazionale, nei rapporti con la Nato e in quelli con la Russia. Da un lato ribadisce che “L’Italia è strettamente legata alla Nato”, e poi aggiunge: “L’Italia riaffermerà il principio che non debba esserci nulla di ...

Dazi - Di Maio : “Non voglio isolamento - ma l’Italia deve affrontare il tema per proteggerci” : “Non sono per l’isolamento dell’Italia. Ma come Italia, con un sistema produttivo così particolare, dei prodotti così unici, non dobbiamo avere paura di affrontare il tema dei Dazi per proteggerci e questo non vuol dire isolarsi”. Così il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro Luigi Di Maio, all’assemblea di Confartigianato L'articolo Dazi, Di Maio: “Non voglio isolamento, ma l’Italia deve ...

Mattarella : 'La solidarietà è nel Dna degli Italiani. Non ci si deve arrendere alla paura' : 'Qui si respira solidarietà, e questo è un patrimonio del nostro popolo, nel Dna degli italiani vi è la solidarietà'. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, parlando a 1.300 ...

Ballottaggi elezioni amministrative 2018 - Berlusconi : “Forza Italia si deve rinnovare” : Silvio Berlusconi commenta i risultati dei Ballottaggi delle elezioni amministrative che si sono tenuti ieri: da una parte rivendica la vittoria del centrodestra, affermando che nessuna forza è autosufficiente; dall'altra sostiene la necessità di un rinnovamento di Fi. E attacca il M5s: "Rimane marginale nel governo locale, il successo delle elezioni politiche si conferma frutto di un voto di reazione e di protesta emotiva".Continua a leggere

Lega - Fedriga : 'Ai ballottaggi dato clamoroso. Alleanza di centrodestra - ma Forza Italia deve capire una cosa' : 'Un dato clamoroso, che supera aspettative già ottime'. Esulta il leghista Massimiliano Fedriga , neo governatore del Friuli Venezia Giulia . Questa volta ai ballottaggi il trionfo del centrodestra ...

Marco Ponti : "Ciclicamente il cinema Italiano deve produrre prototipi" : Ha sempre avuto un grande rapporto con la musica: dai Motel Connection a Jovanotti e Vasco Rossi , per il video Il mondo che vorrei... Ho tanti amici musicisti. In Una vita spericolata c'è un ...

Deficit - Dombrovskis : Italia deve tagliare 0 - 6% in 2019. Tria : clima di collaborazione : Con il ministro dell'economia Giovanni Tria "non abbiamo discusso dei dettagli del prossimo bilancio, il confronto deve continuare". Lo ha detto il vice presidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis, al termine ...

BankItalia : 'Italia non deve temere fine QE - riduzione debito? Si può' : ... Luigi Federico Signorini , che ieri, in occasone della presentazione della pubblicazione 'L'economia regionale del Piemonte' presso la sede di Torino della Banca d'Italia ha spiegato che 'non vi ...