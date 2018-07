Lipari | Museo Archeologico Regionale Bernabò Brea | +14% di affluenza nel primo semestre

meteoweb.eu

: Museo Archeologico di Lipari. +14 % di visitatori nel primo semestre 2018 - tempostretto : Museo Archeologico di Lipari. +14 % di visitatori nel primo semestre 2018 - notiziarioeolie : VERO&FALSO -Politico eoliano pesca -Elettore eoliano pera. -Al Museo di Lipari scoperta la prima lattina di cola. -… - ugo10b : RT @BasilioNovarti: Museo Archeologico Eoliano di Lipari,Italy.* -

(Di martedì 3 luglio 2018) Registrato neldell’anno un incremento del 14%, rispetto al dato del 2017, di visitatori aldi, e il trend sembra essere decisamente positivo per i prossimi mesi estivi confermandosi una utile cartina da tornasole degli afflussi turistici nell’arcipelago eoliano. Tappa obbligata dei tour naturalistico-culturali il panoramico complesso museale è dislocato negli edifici storici della Rocca del “Castello” dove sono allestite le ricche sezioni archeologiche corredate di apparati didattici. Viene garantita l’apertura no stop dalle 9 alle 19,30 nei giorni feriali e dalle 9 alle 13,30 nei festivi. Grazie al supporto dell’Associazione di Volontariato dell’Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Messina è stato possibile, in orario antimeridiano feriale, riaprire al pubblico la suggestiva esposizione di opere e installazioni ...