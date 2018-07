L' Indice del settore telecomunicazioni italiano effervescente | +2 | 65%

Analisi Tecnica : Indice Nikkei 225 del 3/07/2018 : Chiusura del 3 luglio Sostanziale invarianza per l' indice nipponico , che archivia la seduta con un -0,12%. Analizzando lo scenario del Nikkei 225 si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al ...

Analisi Tecnica : Indice FTSE MIB del 2/07/2018 : Chiusura del 2 luglio Ribasso composto e controllato per il principale indice della Borsa di Milano , che archivia la sessione in flessione dello 0,92% sui valori precedenti. Il quadro tecnico del ...

Giù l'Indice delle aziende sanitarie in Italia - -5 - 56% - - scambi al ribasso per Eukedos - -3 - 16% - : Teleborsa, - scambi al ribasso per il comparto Sanitario Italiano, mentre è debole l'EURO STOXX Health Care. Il FTSE Italia Health Care ha chiuso a 157.415,94 in diminuzione di 9.266,33 punti rispetto ...

Analisi Tecnica : Indice FTSE MIB del 2/07/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Si muove in territorio negativo il principale indice della Borsa di Milano , che si attesta a 21.450, con un calo dello 0,81%. Attesa per il resto della seduta un'estensione ...

Analisi Tecnica : Indice DAX-30 del 2/07/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Peggiora la performance del principale indice di Francoforte , con un ribasso dello 0,25%, portandosi a 12.275,5. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ...

Andamento piatto per l'Indice del settore Costruzioni italiano - -0 - 03% - : Teleborsa, - Incolore il settore Costruzioni a Milano, a fronte di un ribasso dell'EURO STOXX Construction & Materials. Il FTSE Italia Construction & Materials ha iniziato gli scambi a quota 33953,07, ...

Analisi Tecnica : Indice Micex del 2/07/2018 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Amplia il margine di guadagno il principale indice di Mosca , rispetto ai valori della vigilia, e si attesta a 2.310,56. Operativamente le attese propendono per la ...

Analisi Tecnica : Indice Athex Composite del 2/07/2018 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Peggiora la performance del principale indice di Atene , con un ribasso dello 0,66%, portandosi a 752,58. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista ...

Analisi Tecnica : Indice Nikkei 225 del 2/07/2018 : Chiusura del 2 luglio Seduta difficile quella del 2 luglio per l' indice nipponico , che ha disegnato una scia ribassista con finale a 21.811,9. Lo scenario di breve periodo del Nikkei 225 evidenzia ...

Analisi Tecnica : Indice FTSE MIB del 29/06/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Il Principale indice della Borsa di Milano estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 21.669. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di ...

Analisi Tecnica : Indice DAX-30 del 29/06/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Amplia il margine di guadagno il principale indice di Francoforte , rispetto ai valori della vigilia, e si attesta a 12.351. Operativamente le attese propendono per la ...

Andamento piatto per l'Indice del settore telecomunicazioni italiano - -0 - 13% - : Teleborsa, - Consolida le basi precedenti il comparto telecomunicazioni in Italia. In moderato rialzo, invece, l'EURO STOXX Telecommunications. Il FTSE Italia Telecommunications ha aperto a quota ...