Licenziamo il jobs act e ridiamo dignità ai lavoratori | Di Maio spiega il decreto dignità

Dl dignità - tetto di 24 mesi per contratti a termine : “Licenziamo jobs act”. Misure contro ludopatia e delocalizzazione : I contratti a termine potranno durare massimo 12 mesi. Poi, per essere rinnovati, bisognerà indicare una causale specifica: cioè il motivo per cui non diventano a tempo indeterminato. E anche in quel caso si potranno prorogare di massimo altri 12 mesi. È quello che prevede, secondo fonti del governo, l’ultima bozza del decreto dignità. “È guerra al precariato, licenziamo il Jobs act“, dicono fonti dell’esecutivo. A ...