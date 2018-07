Licenziamento | illegittimo se il datore non si pronuncia sulla richiesta ferie

leggioggi

(Di martedì 3 luglio 2018) Ilper assenza ingiustificata sorretto dalle clausole della contrattazione collettiva non esime il giudice dall’obbligo di accertare in concreto la reale entità e gravità delle infrazioni addebitate al dipendente. Questo il pensiero della Corte di Cassazione espresso con sentenza n. 9339/2018 pubblicata lo scorso 16 aprile. Per approfondimenti sul tema, consulta lo speciale sulLa Suprema Corte si èta suldi un dipendente reo di essersi assentato dal lavoro senza giustificazioni per un periodo superiore a tre giorni, condotta che secondo il contratto collettivo applicato integra la sanzione espulsiva. Vincente in primo grado, soccombente nel secondo, il dipendente ricorreva in Cassazione lamentando l’omessa valutazione da parte della Corte d’Appelloproporzionalità delrispetto alla condotta contestatagli. In ...