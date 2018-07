Libania e le altre | manifesto dell' Italia multietnica che non va strumentalizzato

Blastingnews

(Di martedì 3 luglio 2018) 7 Il destino'umanita' sin dalle origini, con buona pace di tutti i 'puristia razza' che hanno attraversato le epoche storiche, è quello di confondersi per migliorarsi. Figli di migranti che hanno fatto fortuna in ogni Paese del mondo ed in diversi ambiti, dalla politica all'economia, dalle scienze al cinema, dalla musica allo sport. Relativamente allo sport, la multi-etnicita' viaggia spesso sul medesimo binario di cicli straordinari: per citare tutti i fuoriclasse di qualunque disciplina sportiva e di qualunque nazione, figli di cittadini stranieri, non basterebbe un'enciclopedia. Prendendo come esempio il calcio, visto che in questi giorni sono in corso i Mondiali di Russia, possiamo passare in rassegna tra le nazionali più forti Francia e Belgio che beneficiano più disquadre di questo fenomeno, senza contare la Germania che in Russia ha deluso, ma che ...