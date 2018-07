Leucemia linfoblastica acuta | l’eccessiva igiene durante il primo anno di vita potrebbe

meteoweb.eu

(Di martedì 3 luglio 2018) In uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Nature Reviews Cancer, Mel Greaves, ricercatore britannico dell’Institute of Cancer Research di Londra, ha presentato le prove che sostengono una causalità multifattoriale della(LLA), uno dei tumori più frequenti in età pediatrica. Tenere i bambini protetti in case ultra-pulite e lontani da altri bambinicontribuire alla LLA. Nel suo studio, Greaves è giunto alla conclusione che si innesca una fatale catena di eventi quando bambini vulnerabili non sono esposti a sufficienza ai batteri per preparare il loro sistema immunitario in tenera età. Senza la sufficiente immunità, se i bambini più vulnerabili contraggono un virus anche relativamente innocuo come l’influenza, le disfunzioni del sistema immunitario creano molti più globuli bianchi del necessario per combattere l’infezione, causando la ...