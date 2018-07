Lettera ai parlamentari per non tornare indietro nella lotta al caporalato

huffingtonpost

(Di martedì 3 luglio 2018) Lo scorso 2 giugno, in Calabria, veniva assassinato Soumaila Sacko, giovane bracciante e sindacalista impegnato a difendere i diritti dei lavoratori sfruttati nei campi. Pochi giorni dopo, il silenzio assordante delle istituzioni su questa vicenda, veniva bruscamente interrotto dalle dichiarazioni dei neo-ministri dell'Interno e dell'Agricoltura, che affermavano come l'attuale legge sulpiù che semplificare, complichi e che vada quindi cambiata.Una dichiarazione di intenti che desta più di qualche preoccupazione. Basta guardare i numeri. Secondo la FLAI-CGIL, solo nel 2015 erano circa 430 mila i lavoratori irregolari in agricolturae potenziali vittime diin Italia, "impiegati" in quasi tutte le principali filiere agroalimentari del nostro paese. Tra questi 100 mila lavoratori erano vittime di sfruttamento, con l'80% di lavoratori stranieri e il 42% di ...