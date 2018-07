L’esperienza clinica allopatica conferma l’efficiacia della medicina delle basse dosi

meteoweb.eu

(Di martedì 3 luglio 2018) Perché l’utilizzoin farmacologia non può essere scientificamente accettabile? Perché tanto pregiudizio nei confrontilow-dose medicine? E’ con queste domande che si è aperto presso il CNR – AreaRicerca di Bologna il XXIX Congresso Nazionale dall’Associazione Medica Italiana di Omotossicologia (A.M.I.O.T.), che per questa edizione ha riunito personalità del mondo accademico, ricercatori e clinici per presentare ad una platea composta da oltre 300 medici i più recenti progressi compiuti dalla ricerca scientifica nell’ambito: un paradigma che fa riferimento all’utilizzo farmacologico di bassi dosaggi di principi attivi naturali e di molecole biologiche e che sta disegnando nuovi scenari per la terapia di molte patologie, in particolare quelle infiammatorie, sia acute che croniche. I lavori del Congresso AMIOT sono stati ...