Leonardo | Norman Bone alla guida di Ssi | per Uilm decisione positiva

sportfair

(Di martedì 3 luglio 2018) Roma, 3 lug. (AdnKronos) – Saràad assumere ad interim ladella divisione Sistemi per la Sicurezza e le Informazioni di. A prevederlo è il nuovo ordine di servizio emesso ieri dal gruppo dell’aerospazio e difesa., manager di lungo corso di, sostituirà Andrea Biraghi che si è dimesso nei giorni scorsi. Ad accoglieremente la nomina è ladi Genova, che, sottolinea il segretario generale Antonio Apa, arriva “finalmente” dopo due mesi di ‘vacanza’. “A nostro giudizio era necessario ripristinare la catena di comando per rispondere alle diverse esigenze aziendali”, dice Apa. “Aldilà della siffatta nomina a suo tempo abbiamo sollecitato il gruppo dirigente a prendere delle decisioni rapide per quanto riguarda la divisione SSI in quanto è un settore che espone il fianco...