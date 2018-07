Balalaika - Ilary Blasi e l’incidente hot causato dai ventilatori di Abatantuono : Belen prova a svelare l’intimo della colLega [VIDEO] : La gonna di Ilary Blasi, l’ironia di Belen Rodriguez ed i ventilatori di Diego Abatantuono: il siparietto divertente e sexy tra i tre protagonisti di ‘Balalaika’ Ilary Blasi e Belen Rodriguez sono le sexy protagoniste del programma ‘Balalaika‘, dedicato al commento e all’approfondimento delle partite dei Mondiali di Russia 2018. Le due donne si mettono spesso, all’interno della trasmissione, al ...

I calciatori non sono terze parti : dalla Fifa ok a incassi Legati alla propria cessione : Non c'è il rischio di squalifiche per TPO se viene inserita una clausola che preveda incassi legati alla propria cessione. L'articolo I calciatori non sono terze parti: dalla Fifa ok a incassi legati alla propria cessione è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Lega Pro - necessari provvedimenti per società recidive : Si è tenuto nel pomeriggio di oggi, il Consiglio Direttivo della Lega Pro, presso la sede della Lega Pro a Firenze, sui temi specifici delle iscrizioni al campionato. Il Consiglio ha constatato il numero delle iscrizioni, presentate da 59 club e la documentazione depositata, al fine di effettuare le dovute comunicazioni agli organi federali competenti, che dovranno valutare la presenza dei requisiti previsti dal Sistema delle Licenze ...

Salvini a Pontida lancia la "Lega delle leghe" : «Governeremo per i prossimi 30 anni» : dal nostro inviato Pontida Prima un partito padano, poi nazionale e adesso la «super Lega». Matteo Salvini, forte di un consenso che veleggia oltre il 30%, ragiona in grande e dal palco...

Sondaggi Politici/ Lega-M5s fanno ‘sparire’ l’opposizione : ‘tiene’ il Pd al 19% - Berlusconi sprofonda : Sondaggi Elettorali Politici, le ultime notizie e intenzioni di voto: Lega-M5s fanno sparire l'opposizione. Tiene il Pd al 20%, sprofonda Berlusconi con Forza Italia all'8,9%(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 10:36:00 GMT)

La profezia azzurra : "Tra Lega e 5 Stelle nuove contraddizioni" : Roma - La fine imminente della luna di miele tra le forze di governo. Le prime crepe che si aprono. Le contraddizioni che lentamente o fragorosamente - come nel caso della dissociazione di Roberto Fico sulla chiusura dei porti - iniziano a emergere. Una mobilità del consenso che tra Lega e M5s va a premiare soltanto la prima. Oltre a qualche malumore per le amnesie di Matteo Salvini sul contributo elettorale di Forza Italia alle ultime ...

FINANZA E POLITICA/ I conti che mettono in freezer le promesse Lega-M5s : Nell’ultima settimana il governo giallo-verde ha subito una serie di docce fredde riguardanti i provvedimenti sbandierati in campagna elettorale. STEFANO CINGOLANI(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 06:02:00 GMT)MANOVRA CORRETTIVA/ La nuova batosta insieme al pressing di Ue e mercati, int. a F. ForteFINANZA E POLITICA/ Il puzzle dei salari bassi che "boccia" Di Maio, di S. Cingolani

BORSELLINO - STRAGE VIA D’AMELIO/ Chiesto processo a 3 poliziotti per depistaggio : Orlando “Legame Stato-Mafia” : STRAGE di via D’AMELIO: “Il più grande depistaggio della storia”. Misteri e lacune dopo la morte del procuratore anti-mafia, Paolo BORSELLINO. Lo ha stabilito ieri la Corte d'Assise(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 19:08:00 GMT)

Lega - le voci da Pontida : “Ong? Non ci servono prove”. Su M5s : “Sono come noi”. Ma c’è chi spera che Salvini rompa : “Quelli del M5s? Pensano le stesse cose che pensiamo noi”. Elettori e militanti della Lega, a Pontida per il raduno nazionale, si aggrappano alla parte “verde” del governo sostenuto da Carroccio e pentastellati, e cioè al loro leader Matteo Salvini. “Sta facendo cose normali, sul fronte immigrazione, che andavano fatte prima. Un nulla di fatto dal vertice europeo? Non siamo preoccupati, prima o poi il regolamento di ...

Pontida : tutto pronto per raduno Lega. Salvini debutta nel ruolo di segretario ministro e vicepremier : Una serie di gazebo bianchi, uno per ogni regione italiana, a fare da corona al 'pratone' dalla parte opposta del palco. Dove campeggiano due slogan su fondo blu: 'Il buonsenso al governo' e 'Prima ...