Lega Nord su mercato del grano duro Conti | ' C' è bisogno che le associazioni di categoria

Cassazione : “Sequestrare i fondi della Lega Nord ovunque siano” : «ovunque venga rinvenuta» qualsiasi somma di denaro riferibile alla Lega Nord - su conti bancari, libretti, depositi - deve essere sequestrata fino a raggiungere 49 milioni di euro, provento della truffa allo Stato per la quale è stato condannato in primo grado l’ex leader leghista Umberto Bossi. Lo sottolinea la Cassazione nelle motivazioni che ac...

Salvini - “Lega delle Leghe in Ue”/ Da Pontida ‘scompare’ il Nord : “via élite da Europa”. Scontro con M5s : Matteo Salvini, "Lega delle Leghe in Ue: via le elite dall'Europa": da Pontida "scompare" il Nord e parte la caccia verso il 40%. Scontro con M5s: il progetto di "nuova" Destra europea(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 11:04:00 GMT)

C'era una volta la Lega Nord. Eletto primo sindaco leghista d'Abruzzo : La parola "nord" non c'è più nel logo, Matteo Salvini ha obiettivi nazionali per la Lega e cresce a vista d'occhio, ancor più velocemente dal suo arrivo al Governo. E per la prima volta è riuscita a strappare un sindaco in Abruzzo, a Silvi, in provincia di Teramo. Andrea Scordella, ispettore della Polizia di Stato, ha ribaltato il risultato del primo turno, superando il candidato del centrosinistra, e sindaco uscente, ...

Pensioni : lavoratori statali e del Nord Italia i favoriti dalla riforma Lega-M5S : La riforma delle Pensioni del Governo Conte non è ancora stata partorita ma lascia gia' più di qualche dubbio negli Italiani. Da diverse analisi condotte dal quotidiano “Il Sole 24 Ore”, si mettono in luce tutti gli aspetti più discutibili sia di quota 100 che di quota 41. In primo luogo, la platea di soggetti interessati alle novita' sembra presentare discriminazioni territoriali e di tipologia di lavoro svolto. Una cosa certa è che quota 100 e ...

Al Nord gli azzurri circondati dalla Lega : "Siamo come l’Udc - occorre riorganizzarci" : "Siamo diventati l"Udc" mastica amaro un big azzurro. Le comunali viste da Nord confermano la tendenza emersa col voto politico di marzo: il centrodestra a trazione leghista porta voti alla Lega, ormai a doppia cifra in tutto il Nord con punte oltre il 20 per cento, ma erode l"elettorato degli alleati, con Forza Italia che soffre lo spostamento a destra del baricentro della coalizione (mentre Fdi paga la somiglianza di molti cavalli di battaglia ...

M5S - l’abbraccio «mortale» della Lega. Il movimento arretra da Nord a Sud : Il movimento 5 Stelle paga doppio dazio: alla tradizionale debolezza sul territorio, confermata dalle precedenti tornate amministrative, ma soprattutto all'abbraccio di governo con la Lega. Che ha allontanato l'elettorato moderato e di sinistra...

Italia : comunali - conta M5S-Lega - Carroccio verso exploit Nordest : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Elezioni - urne aperte in 761 Comuni : M5s guarda al Sud - il Pd teme per Pisa e Siena - Lega cerca conferme al Nord : Sono quasi 7 milioni gli elettori chiamati alle urne, dalle 7 alle 23, per il rinnovo delle amministrazioni in 761 Comuni italiani. Fra questi c’è Ancona, unico capoluogo di Regione di questa tornata elettorale, insieme ad altri 20 capoluoghi di provincia. Si tratta del primo vero banco di prova per i partiti, dopo le politiche del 4 marzo scorso e la lunga crisi istituzionale che ha portato alla formazione del governo Conte. Occhi ...

Lega Nord : consiglieri e assessore Nisini tra gli aretini "per confrontarci e raccogliere istanze" : "E' da sempre nostra abitudine fare questo tipo di attività, siamo storicamente la forza politica più presente in piazza" ha aggiunto il consigliere regionale e comunale Marco Casucci. "E' anche un'...

Ultimi sondaggi politici elettorali : M5S in discesa - Lega Nord si avvicina : L’istituto Index Research ha pubblicato nuovi sondaggi politici. Le intenzioni di voto ai partiti mostrano evidenti cambiamenti rispetto alla settimana scorsa, con un accenno di crisi da parte del Movimento 5 Stelle. Da segnalare, però, è soprattutto la crescita esponenziale della Lega Nord. Il divario tra i due, che si apprestano a governare fianco a fianco, si è ridotto notevolmente nel corso delle ultime settimane. Il partito di Matteo ...