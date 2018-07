Lega | la Cassazione sul denaro da confiscare | “Sequestrare i soldi ovunque siano”

Caso Roberta Ragusa - sentenza di appello/Condanna a 20 per Antonio Logli - i Legali : "Ricorreremo in Cassazione" : Caso Robera Ragusa: oggi la sentenza d'appello a carico di Antonio Logli, accusato dell'omicidio della moglie. I giudici si sono riuniti in camera di consiglio, attesa per il verdetto.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 20:57:00 GMT)

Si ammala di tumore per il fumo e chiede il risarcimento - la Cassazione lo condanna a pagare le spese Legali : Si ammala di tumore per il fumo e chiede il risarcimento, la Cassazione lo condanna a pagare le spese legali Si ammala di tumore per il fumo e chiede il risarcimento, la Cassazione lo condanna a pagare le spese legali Continua a leggere L'articolo Si ammala di tumore per il fumo e chiede il risarcimento, la Cassazione lo condanna a pagare le spese legali proviene da NewsGo.

Si ammala di tumore per il fumo e chiede il risarcimento - la Cassazione lo condanna a pagare le spese Legali : Fumava due pacchetti di sigarette al giorno, si è ammalato di carcinoma al polmone e, contratta la malattia, ha cercato senza riuscirci di smettere. Ha fatto causa alla multinazionale del tabacco e ai ...