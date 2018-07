Lega | la Cassazione sul denaro da confiscare dopo condanna Bossi | “Sequestrare i soldi

Cassazione : “Sequestrare i soldi della Lega ovunque siano” : La Guardia di Finanza potrà mettere mano ai conti della Lega, che secondo l'accusa, dovrebbe restituire allo Stato 49 milioni di euro.Continua a leggere

Lega - la Cassazione sul denaro da confiscare : “Sequestrare i soldi ovunque siano” : La Cassazione, il 12 aprile scorso, aveva accolto il ricorso della Procura di Genova ordinando al Tribunale del Riesame di esprimersi di nuovo sui soldi della Lega. Una decisione importante perché relativa ai 48 milioni 969mila euro per cui il Tribunale di Genova, condannando l’ex numero Umberto Bossi, il tesoriere Francesco Belsito e gli altri tre imputati, ne aveva ordinato la confisca. I supremi giudici hanno depositato le motivazioni ...

Caso Roberta Ragusa - sentenza di appello/Condanna a 20 per Antonio Logli - i Legali : "Ricorreremo in Cassazione" : Caso Robera Ragusa: oggi la sentenza d'appello a carico di Antonio Logli, accusato dell'omicidio della moglie. I giudici si sono riuniti in camera di consiglio, attesa per il verdetto.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 20:57:00 GMT)

Si ammala di tumore per il fumo e chiede il risarcimento - la Cassazione lo condanna a pagare le spese Legali : Si ammala di tumore per il fumo e chiede il risarcimento, la Cassazione lo condanna a pagare le spese legali Si ammala di tumore per il fumo e chiede il risarcimento, la Cassazione lo condanna a pagare le spese legali Continua a leggere L'articolo Si ammala di tumore per il fumo e chiede il risarcimento, la Cassazione lo condanna a pagare le spese legali proviene da NewsGo.

Si ammala di tumore per il fumo e chiede il risarcimento - la Cassazione lo condanna a pagare le spese Legali : Fumava due pacchetti di sigarette al giorno, si è ammalato di carcinoma al polmone e, contratta la malattia, ha cercato senza riuscirci di smettere. Ha fatto causa alla multinazionale del tabacco e ai ...