Lega | la Cassazione | «Sequestrare fondi ovunque siano | fino a 49 milioni di euro»

Lega : Centemero - sentenza Cassazione? Non ci fermeranno così : Roma, 3 lug. (AdnKronos) – “Forse l’efficacia dell’azione di governo della Lega dà fastidio a qualcuno, ma non ci fermeranno certo così ”. così Giulio Centemero , deputato della Lega e amministratore del partito, commentando la sentenza della Cassazione che ha decretato che ‘ovunque venga rinvenuta’ qualsiasi somma di denaro riferibile alla Lega Nord – su conti bancari, libretti, depositi -questa ...

Cassazione : «Sequestrare i fondi della Lega Nord - ovunque siano» : Salvini si era opposto ai sequestri «a tappeto». I supremi giudici invece hanno spiegato perché hanno detto sì al pm di Genova che vuole recuperare su conti, libretti e depositi anche vecchi, riferibili al Carroccio, tutti i 49 milioni di euro che la Lega ha sottratto allo Stato, con una truffa per la quale è stato condannato Umberto Bossi

La Corte di Cassazione ha ordinato il sequestro di tutti i fondi della Lega, e ha stabilito che ogni somma di denaro riferibile al partito guidato dal ministro dell'Interno Matteo Salvini debba essere sequestrata "ovunque venga rinvenuta". La decisione è