Lega | Cassazione | sequestrare conti ovunque siano

La Cassazione : “Sequestrare i fondi della Lega Nord ovunque siano” : Si complica il futuro finanziario della Lega, dopo un pronunciamento depositato oggi dalla Cassazione. I giudici della Suprema Corte hanno infatti stabilito che i futuri introiti vanno sequestrati «ovunque venga rinvenuta» qualsiasi somma di denaro riferibile al partito - su conti bancari, libretti, depositi - fino a raggiungere 49 milioni di euro,...

La Cassazione : 'Sequestrare i beni della Lega ovunque siano sino all'importo di 49 milioni' : Ecco le motivazioni della Cassazione riguardo al ricorso del pm di Genova contro Matteo Salvini contrario ai sequestri a 'tappeto' dei beni Lega: 'ovunque venga rinvenuta' qualsiasi somma di denaro ...

Cassazione : «Sequestrare i fondi della Lega Nord - ovunque siano» : Salvini si era opposto ai sequestri «a tappeto». I supremi giudici invece hanno spiegato perché hanno detto sì al pm di Genova che vuole recuperare su conti, libretti e depositi anche vecchi, riferibili al Carroccio, tutti i 49 milioni di euro che la Lega ha sottratto allo Stato, con una truffa per la quale è stato condannato Umberto Bossi

Cassazione : “sequestro soldi Lega ovunque siano”/ Motivazioni sentenza su fondi sospetti al partito di Salvini : Cassazione, le Motivazioni della sentenza: "sequestro soldi della Lega ovunque siano fino al raggiungimento di 49 milioni di euro". Ultime notizie, i fondi sospetti al partito di Salvini(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 18:10:00 GMT)

La Cassazione ha ordinato il sequestro di tutti i fondi della Lega “ovunque vengano rinvenuti” : La Corte di Cassazione ha ordinato il sequestro di tutti i fondi della Lega, e ha stabilito che ogni somma di denaro riferibile al partito guidato dal ministro dell’Interno Matteo Salvini debba essere sequestrata “ovunque venga rinvenuta”. La decisione è The post La Cassazione ha ordinato il sequestro di tutti i fondi della Lega “ovunque vengano rinvenuti” appeared first on Il Post.

Cassazione : "Sequestrare i conti della Lega ovunque siano fino a raggiungere 49 milioni" : Pubblicate le motivazioni cheaccolgono il ricorso del pm di Genova contro Matteo Salvinicontrario ai sequestri a 'tappeto'. finora bloccati 1,5mln di euro.

Cassazione : “Sequestrare conti della Lega ovunque siano” : Cassazione: “Sequestrare conti della Lega ovunque siano” Cassazione: “Sequestrare conti della Lega ovunque siano” continua a leggere L'articolo Cassazione: “Sequestrare conti della Lega ovunque siano” proviene da NewsGo.

Cassazione : “Sequestrare i fondi della Lega Nord ovunque siano” : «ovunque venga rinvenuta» qualsiasi somma di denaro riferibile alla Lega Nord - su conti bancari, libretti, depositi - deve essere sequestrata fino a raggiungere 49 milioni di euro, provento della truffa allo Stato per la quale è stato condannato in primo grado l’ex leader leghista Umberto Bossi. Lo sottolinea la Cassazione nelle motivazioni che ac...

La Cassazione : «Sequestrare i beni della Lega ovunque siano sino all'importo di 49 milioni» : Ecco le motivazioni della Cassazione riguardo al ricorso del pm di Genova contro Matteo Salvini contrario ai sequestri a "tappeto" dei beni Lega: «ovunque venga rinvenuta»...

Cassazione 'Sequestrate i fondi della Lega ovunque siano' : ROMA - 'ovunque venga rinvenuta' qualsiasi somma di denaro riferibile alla Lega Nord - su conti bancari, libretti, depositi - deve essere sequestrata fino a raggiungere 49 milioni di euro. E' quanto ...

Lega - la Cassazione sul denaro da confiscare dopo condanna Bossi : “Sequestrare i soldi ovunque siano” : La Cassazione, il 12 aprile scorso, aveva accolto il ricorso della Procura di Genova ordinando al Tribunale del Riesame di esprimersi di nuovo sui soldi della Lega. Una decisione importante perché relativa ai 48 milioni 969mila euro per cui il Tribunale di Genova, condannando l’ex numero Umberto Bossi, il tesoriere Francesco Belsito e gli altri tre imputati, ne aveva ordinato la confisca. I supremi giudici hanno depositato le motivazioni ...

Cassazione : “Sequestrare i soldi della Lega ovunque siano” : La Guardia di Finanza potrà mettere mano ai conti della Lega, che secondo l'accusa, dovrebbe restituire allo Stato 49 milioni di euro.Continua a leggere

Lega - la Cassazione sul denaro da confiscare : “Sequestrare i soldi ovunque siano” : La Cassazione, il 12 aprile scorso, aveva accolto il ricorso della Procura di Genova ordinando al Tribunale del Riesame di esprimersi di nuovo sui soldi della Lega. Una decisione importante perché relativa ai 48 milioni 969mila euro per cui il Tribunale di Genova, condannando l’ex numero Umberto Bossi, il tesoriere Francesco Belsito e gli altri tre imputati, ne aveva ordinato la confisca. I supremi giudici hanno depositato le motivazioni ...

Caso Roberta Ragusa - sentenza di appello/Condanna a 20 per Antonio Logli - i Legali : "Ricorreremo in Cassazione" : Caso Robera Ragusa: oggi la sentenza d'appello a carico di Antonio Logli, accusato dell'omicidio della moglie. I giudici si sono riuniti in camera di consiglio, attesa per il verdetto.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 20:57:00 GMT)