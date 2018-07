Lega | Bossi | Sud a Pontida? Gente vuole essere mantenuta Governo con M5s

SALVINI - “Lega DELLE LEGHE IN UE”/ Pontida senza Bossi e Maroni : militanti divisi su M5s : Matteo SALVINI, "Lega DELLE LEGHE in Ue: via le elite dall'Europa": da Pontida "scompare" il Nord e parte la caccia verso il 40%. Scontro con M5s: il progetto di "nuova" Destra europea(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 12:34:00 GMT)

Lega - nel pratone di Pontida senza Bossi e Maroni i ministri “verdi” acclamati dai militanti del Sud – Videoracconto : C’è chi al raduno della Lega è andato per la prima volta. Chi, invece, sfilava al “pratone” di Pontida già con l’Umberto Bossi degli albori. Chi è partito dal Veneto, chi dalla Calabria e chi, addirittura, dalla Romania. Alla festa del Carroccio si è assistito a scene impensabili fino a pochi anni fa: un presidente delle Regione Sicilia (Nello Musumeci) che prende la parola dal palco e viene applaudito con convinzione, il ...

Lega - processo 'The Family' a rischio se il Carroccio non querela Bossi : MILANO Potrebbe chiudersi con un non luogo a procedere il processo d'Appello 'The Family' nei confronti di Umberto Bossi, del figlio Renzo e dell'ex tesoriere del Carroccio Francesco Belsito, accusati ...

Se Lega non querela - stop processo Bossi : ANSA, - MILANO, 25 GIU - E' stato fissato per il prossimo 10 ottobre ma, per effetto di una modifica al codice penale entrata in vigore con il governo Gentiloni, rischia di chiudersi con un non luogo ...

Processo The Family - se la Lega non querela il processo a Bossi si blocca : E' l'effetto di una modifica al codice penale entrata in vigore con il governo Gentiloni: senza querela il processo si chiuderebbe per un difetto di procedibilità

Umberto Bossi : "Silvio Berlusconi è stato umiliato - ma il governo Lega-M5S gli conviene" : Silvio Berlusconi è stato ingiustamente umiliato con l'imposizione di veti? "Sì, ma può recuperare sul campo, voto su voto". Intervistato da La Stampa, Umberto Bossi commenta così l'astensione benevola del Cavaliere e l'ipotesi di un governo Lega-M5S. Per il fondatore della Lega, un governo giallo-verde "conviene al Cavaliere.Bossi spiega così perché.Berlusconi "ora ha tanti parlamentari, quindi ...

Governo - Bossi : “Sì a intesa Lega-M5s. Berlusconi ha voluto cedere per far partire l’esecutivo”. E lancia Giorgetti premier : Governo M5s-Lega? “Se arriva in aula io voto la fiducia”. Sono le parole di Umberto Bossi, dopo l’incontro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio che ha portato alla richiesta al Quirinale di ulteriori 24 ore per la formazione del Governo. “Noi non potevamo non fare un Governo politico perché dobbiamo portare a casa l’autonomia”. Silvio Berlusconi è stato costretto a cedere? “No, ha voluto cedere perché ...