LeBron James dopo i Lakers tuffo a Li Galli e tour nel golfo

NBA : LeBron James riporterà i Los Angeles Lakers al titolo... da solo? : ... perchè su di lui grava una spada di damocle che riguarda la sua salute nel medio periodo, ma se c'è una certezza è che bancare contro LeBron James è sempre uno sport piuttosto rischioso e ora che ...

LeBron James - storia di un riscatto. Così è diventato The King : Ingaggiato dai Lakers è considerato da molti il più grande giocatore di tutti i tempi. L'infanzia povera, la madre in carcere: la rivincita sul parquet

NBA - da nemici a compagni di squadra : LeBron James e Lance Stephenson - stranamente - insieme : Per quello quattro giorni dopo Lance decise di alzare la posta, consegnando al mondo una delle GIF più usate nella storia del web. Con un minuto e 43 secondi ancora da giocare nel terzo quarto, Lance ...

LeBron James ai Lakers è una storia esemplare - migliore dell'America stessa : Sarà un viale del tramonto luminoso e pavimentato del suo perfezionismo, che ne farà ancor più l'atleta top del mondo, il dominatore di un campionato di superuomini, ma anche la chioccia di una ...

LeBron James ai Lakers è una storia esemplare - migliore dell’America stessa : Nella lampante conferma del concetto “una parte per il tutto” – un singolo atleta contiene in se l’intero senso di uno sport – LeBron James, il giocatore di pallacanestro Nba più forte in attività, ha replicato per la terza volta lo show di cui detiene il copyright: The Decision. Le precedenti edizi

LeBron James ai Lakers guadagnerà più di un dollaro al secondo : È il caso di Sua Maestà della pallacanestro, LeBron James , che fra domenica e lunedì ha terremotato il mondo dell'Nba con l'annuncio del suo secondo addio ai Cleveland Cavaliers. Dopo la partenza ...

Perché la NBA con LeBron James ai Lakers sarà tutta un’altra cosa : LeBron James ha scelto i Los Angeles Lakers e, per quanto la mossa fosse prevedibile, per la NBA si tratta di uno scossone terrificante. Il più forte giocatore del mondo lascia per la prima volta la Eastern Conference, dominata negli ultimi otto anni, quelli nei quali la sua squadra (Miami Heat fino al 2014 e poi Cleveland fino al mese scorso) ha sempre giocato le Finals (tre anelli e cinque sconfitte il bilancio). Col più decisivo di tutti che ...

LeBron James sorpassa Steph Curry : il più pagato della NBA! Quanti soldi guadagnano i due campioni? : LeBron James ha operato il sorpasso sul grande rivale Steph Curry. Non si tratta di una classifica di valori sportivi o di palmares. Semplicemente nella gerarchia degli stipendi della NBA. LeBron ha infatti appena firmato un quadriennale da 154 milioni di dollari con i Los Angeles Lakers dunque 38,5 milioni di euro, un milioncino in più dell’ingaggio di Curry con i Golden State Warriors (si ferma a 37,46). La classifica di Forbes pendeva ...

Come LeBron è diventato 'King James' : Afp LeBron James La copertina di Sport Illustrated venne anticipata da una foto, scattata il 30 gennaio, all'interno della Gund Arena di Cleveland. LeBron, fuori dallo spogliatoio della squadra ...

Come LeBron è diventato “King James” : The Chosen One, il prescelto. Il 18 febbraio del 2002, Sport Illustrated decise di dedicare la copertina a un giovanissimo giocatore di Akron, Ohio. Quel titolo, allora forse esagerato, si dimostrò essere profetico. Quel ragazzo si chiamava LeBron James, aveva quasi 17 anni, e giocava nella squadra della sua High School, la Saint Vincent-Saint Mary. Una scuola cattolica e privata. Mancava un anno alla sua eleggibilità per il draft ...

Mercato NBA - LeBron James - ecco i - primi - rinforzi : Stephenson - McGee e KCP ai Lakers : LeBron James, il free agent più ambito dell'estate e l'arrivo più importante nella storia dei Lakers dai tempi di Shaquille O'Neal, segna soltanto l'inizio di una rivoluzione profonda nel roster dei ...

WWE – The Miz apprende l’addio di LeBron James ai Cavs : la reazione social è… tristissima! [FOTO] : La notizia dell’addio di LeBron James ai Cleveland Cavaliers tocca anche i wrestler WWE: The Miz, grande fan dei Cavs, non la prende per niente bene La aspettavamo tutti con ansia e ieri notte è finalmente la “Decision 3.0” è arrivata: LeBron James è un nuovo giocatore dei Los Angeles Lakers. Una notizia pazzesca, in grado di cambiare letteralemente volto alla lega NBA. Se ovviamente i fan dei Los Angeles Lakers saranno ...

LeBron James firma per i Lakers. Los Angeles trova il suo nuovo re : Fuochi d’artificio e dollari che si sprecano: Lebron Raymone James firma un quadriennale da 154 milioni per i Los Angeles Lakers e da ufficialmente inizio alla lunga estate Nba. I rumors attorno al possibile approdo losangelino del campionissimo americano erano ormai nell’aria da giorni, ma per averne l’ufficialità i tifosi gialloviola e gli appassionati di basket del globo hanno dovuto attendere l’ormai consueto tweet di ...