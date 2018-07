Le vacanze bollenti della Canalis alle Bahamas

dilei

: In attesa delle #vacanze, ecco tutto ciò che c'è da sapere per proteggere i #bambini dal sole e dalle temperature b… - famideal : In attesa delle #vacanze, ecco tutto ciò che c'è da sapere per proteggere i #bambini dal sole e dalle temperature b… -

(Di martedì 3 luglio 2018) Elisabettaè volata. La showgirl sta trascorrendo alcuni giorni al mare, tra mante e squali, insieme al suo parrucchiere personale (probabilmente la showgirl si trova in quel paradiso anche per impegni lavorativi) e la figlia Skyler. E tra una foto con gli squali e un’altra in barca, Eli delizia i suoi follower su Instagram con immagini del suo fisico scolpito in primo piano. Anche perché, come si evince dInstagram Stories, non rinunciasue sessioni dinamento nemmeno in vacanza. Del marito Brian Perri, nemmeno l’ombra. Probabilmente il medico è rimasto a Los Angeles per lavoro. Ed Elisabetta si dedica alla figlia e ai suoi adorati animali: a 4 zampe o con le pinne…