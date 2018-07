Le bollette a 28 giorni sono state vietate ma i rimborsi ancora non si vedono

bollette a 28 giorni - arrivano i rimborsi : chi riguardano e quando li riceveremo : L'Agcom ha stabilito che le compagnie telefoniche che hanno applicato la fatturazione a 28 giorni a partire dal 23 giugno 2017 dovranno rimborsare gli utenti per i giorni in più di servizio pagati. Ecco quali compagnie vengono coinvolte nei rimborsi e quando e come arriveranno, direttamente attraverso le Bollette.Continua a leggere

bollette a 28 giorni - rimborsi entro l’anno : Roma, 3 lug. (AdnKronos) – entro il 31 dicembre 2018 gli operatori di telefonia Tim, Vodafone, Wind Tre e Fastweb, dovranno restituire in bolletta i giorni illegittimamente erosi agli utenti a seguito della delle offerte di telefonia fissa, anche di tipo convergente, attuata in violazione della delibera Agcom. Lo ha deciso il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, relatore il Commissario Francesco ...

bollette telefoniche a 28 giorni - istruttoria Agcom su Tim e Wind. “Scarse informazioni sul diritto di recesso” : Per imporre alle compagnie telefoniche di tornare alle Bollette a 30 giorni era dovuto intervenire il Parlamento, con un emendamento inserito nella legge di Bilancio. Ma anche se le società si sono adeguate alle nuove regole, l’Agcom ha deciso di avviare un’istruttoria nei confronti di Tim e Wind. Nel mirino sono finite le informazioni sulle modifiche tariffarie – scattate con il passaggio dalla fatturazione a 28 giorni a ...