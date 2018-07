Lazio | sogno Gelson Martins | resta la prima scelta

Lotito - Vendere? Lazio non ne ha bisogno : ANSA, - ROMA, 2 LUG - "La Lazio non ha bisogno di vendere per comprare. Quasi tutti i nostri giocatori sono appetiti a livello europeo ma se uno vuole andare via deve trovare il consenso della società.

Lazio - Durmisi firma per 5 anni : 'Un sogno che diventa realtà' : Non nasconde la sua felicità, Riza Durmisi, nuovo acquisto della Lazio in arrivo dal Betis Siviglia. 'Felice di aver firmato per 5 anni con la Lazio! Grazie ad Hassan Abi per aver trasformato il mio ...

Lazio - il sogno è Gelson Martins : In pugno ha un incredibile successore, Gelson Martins, gioiellino dello Sporting Lisbona originario di Capo Verde ma con passaporto portoghese.

Calciomercato Lazio - le mosse : l’innesto a zero - il testa a testa ed il sogno in prospettiva : Calciomercato Lazio – Ancora tanta delusione in casa Lazio dopo la sconfitta contro l’Inter e la mancata qualificazione in Champions League, adesso il presidente Lotito ha deciso di tuffarsi sul mercato, importanti indicazioni nelle ultime ore. Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’ ormai ad un passo l’arrivo di Badstuber che si libera dallo Stoccarda, in uscita Wallace e Bastos. Serve almeno un altro difensore ...

Calciomercato Lazio - per la difesa sogno Romagnoli : ROMA - Il mercato della Lazio si dipana attorno a quattro nodi. Il primo sarà trovare un erede di De Vrij , poi servono un centrocampista e un attaccante per aumentari i ricambi; inoltre occorrerà ...

Inter - passo falso Lazio : sogno Champions ancora vivo. Spalletti : “E’ merito di…” : Inter, passo falso Lazio- Dal baratro ad un barlume di speranza. L’Inter ritorna nuovamente in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League. Domenica prossima andrà in scena il match contro la Lazio in un Olimpico che si annuncia da tutto esaurito. L’Inter avrà bisogno solo di una vittoria. La Lazio avrà a disposizione due […] L'articolo Inter, passo falso Lazio: sogno Champions ancora vivo. Spalletti: ...

Inter-Sassuolo 1-2 - sfuma il sogno Champions? Oggi la Lazio può chiudere il discorso : Inter-Sassuolo 1-2- Un tracollo improvviso e inaspettato. L’inter crolla in casa contro il Sassuolo e dice addio, quasi sicuramente, al sogno Champions League. Decidono i gol di Politano e Berardi. Inutile il bel gol di Rafinha. Spalletti a fine gara è apparso visibilmente provato: “Abbiamo dato tutto, ma non è bastato“. Brutto ko dinanzi a […] L'articolo Inter-Sassuolo 1-2, sfuma il sogno Champions? Oggi la Lazio può ...

Lazio - Inzaghi. 'Il nostro sogno è a portata di mano. De Vrij? Onorerà la maglia' : Sfide decisive. 'Sì, sono le ultime due partite. Abbiamo prima il Crotone, una partita importante, difficile. Loro si giocheranno tanto, così come noi. Tutte e due le squadre avranno grandissime ...

Fiorentina-Napoli 3-0 La tripletta di Simeone spezza il sogno di Sarri. Juve a +4 Classifica|Torino-Lazio 0-0 : Il Cholito procura il rosso di Koulibaly dopo appena 8 minuti. I sarriani in dieci faticano a sviluppare il consueto gioco e l’argentino li punisce tre volte. Napoli ora -4 dalla Juve

