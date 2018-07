' Lazio | si vende solo alle mie condizioni'

Lotito : 'La mia Lazio non svende nessuno' : 'La musica è cambiata' assicura Lotito . I suoi cellulari non squillano più. Eppure le chiamate sono sempre le stesse. Adesso sono silenziosi 'perché anche la suoneria, se ascoltata troppe volte, può ...

Mercato Lazio - Lotito sulle cessioni : "Le condizioni le fa chi vende" : Il presidente biancoceleste tuona in merito alle voci di Mercato che riguardano i suoi gioielli: "Non esistono pressioni di Mercato , scordatevelo, io la pressione la misuro dal medico"

Lotito - Vendere? Lazio non ne ha bisogno : ANSA, - ROMA, 2 LUG - "La Lazio non ha bisogno di vendere per comprare. Quasi tutti i nostri giocatori sono appetiti a livello europeo ma se uno vuole andare via deve trovare il consenso della società.

Lazio - Tare in Inghilterra per vendere Felipe Anderson : i dettagli dell’affare : Felipe Anderson si appresta a lasciare la Lazio, il ds Igli Tare è in Inghilterra per tratTare la cessione del brasiliano Dopo Stefan de Vrij, la Lazio potrebbe perdere un altro giocatore. Felipe Anderson sarebbe ad un passo dal vestire la maglia West Ham. Il club inglese sarebbe disposto ad offrire 30 milioni di euro per il brasiliano più il 20% sulla prossimo trasferimento del giocatore. Il ds biancoceleste Igli Tare è volato a Londra per ...