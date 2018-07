Lazio | dall' Olympiacos arriva Proto | atteso a Roma in serata | domani le visite

Calciomercato Genoa - ufficiale : ecco Marchetti dalla Lazio : GENOVA - Federico Marchetti è il nuovo portiere del Genoa . Lo comunica la società rossoblu, dopo che l'estremo difensore a giugno aveva effettuato le visite mediche. Il classe '83 proviene dalla ...

Katherine McNamara di Shadowhunters commossa dall’affetto dei fan dopo la cancelLazione : “Siamo una famiglia” : La campagna social #SaveShadowhunters prosegue senza sosta e Katherine McNamara di Shadowhunters ha ammesso di essere davvero commossa dall'affetto dimostrato dai fan di tutto il mondo. In un'intervista a cuore aperto con Shumdario News, l'attrice ventiduenne ha parlato della cancellazione della serie che, a distanza di quasi un mese continua a far parlare, e di come questo show le abbia cambiato la vita. "Questa serie è stata così speciale ...

Milan news : in arrivo Ciro Immobile dalla Lazio? : Raggiunto dai microfoni di Sky Sport l'attaccante della Lazio si è chiuso in difesa dichiarando: 'ora mi godo qualche giorno di vacanza, poi non vedrò l'ora di ricominciare' e driblando sui colori ...

Terremoto Cosenza : scossa avvertita dalla popoLazione - epicentro a Bocchigliero [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

Pozzuoli trema - scossa alle ore 18.08 avvertita dalla popoLazione : Nuova scossa di terremoto avvertita alle 18.08 nella zona alta della città di Pozzuoli e a via Napoli. A darne notizia è l'Osservatorio Vesuviano. L'evento tellurico ha avuto come epicentro la zona ...

Lazio - dalle visite mediche alle amichevoli : la squadra si prepara alla nuova stagione : visite mediche, raduno, ritiri e amichevoli. Sarà un'estate intensa per la Lazio che vuole cominciare al meglio la stagione 2018/2019. L'11 luglio i giocatori si ritroveranno nel quartier generale di ...

Rider - dalla Regione Lazio la prima legge sulle tutele - : I lavoratori della gig economy non saranno più pagati a consegna ma a tempo. Zingaretti: "Colmato vuoto normativo, ci auguriamo che possa aiutare la legisLazione nazionale"

Rubano i cavi dalla ferrovia : circoLazione dei treni in tilt sulla linea Milano-Lecco : Approfondimenti Ritardi dei treni: a luglio su ventiquattro linee si risparmia il 30% 19 giugno 2018 treni: circolazione in tilt per un guasto tra Lierna e Varenna. Attivati i bus sostitutivi 18 ...

Lucifer 4 si fa - Netflix salva la serie dalla cancelLazione e i fan gioiscono : tutti i dettagli : Lucifer 4 si fa, è ufficiale. La serie è stata rinnovata per una quarta stagione: alla fine, la campagna mediatica lanciata dai fan, e iniziata più di un mese fa, ha portato un esito positivo. Dopo le trattative in corso tra Warner Bros. e Amazon, a sorpresa l'ha spuntata Netflix. Il colosso di video on demand ha salvato Lucifer, dopo la cancellazione su Fox, dando nuova vita alla serie fantasy con Tom Ellis. A dare l'annuncio è TVLine. Al ...

Corea : pace sofferta - ma necessaria e attesa dalla popoLazione : L'eco dell'incontro a Singapore tra Trump e Kim Jong-un, giovane e incontrastato leader della Corea del Nord, non si è ancora sopita sui media internazionali. La rilevanza storica dell'incontro giustifica ampiamente il riscontro mediatico. Mai, dalla fine della guerra di Corea e la conseguente divisione della penisola, un presidente americano aveva incontrato il leader della Corea del Nord. Mai ci si è avvicinati così tanto ...