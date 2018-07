Lazio | Berisha | ' Essere qui è un sogno che si realizza Non vedo l' ora di iniziare'

Lazio - visite mediche terminate per Berisha : visite mediche terminate per Valon Berisha, terzo acquisto della Lazio, dopo Durmisi e Sprocati. Il centrocampista classe ’93 in arrivo da Salisburgo ha sostenuto i consueti test per l’idoneità sportiva presso la clinica Paideia. “Forza Lazio”, ha detto il mediano di origine albanese, ma naturalizzato kosovaro, entrando nella struttura sanitaria capitolina. Il costo dell’operazione si aggira intorno ai 7 ...

Lazio - visite mediche terminate per Berisha : visite mediche terminate per Valon Berisha, terzo acquisto della Lazio, dopo Durmisi e Sprocati. Il centrocampista classe ’93 in arrivo da Salisburgo ha sostenuto i consueti test per l’idoneità sportiva presso la clinica Paideia. “Forza Lazio”, ha detto il mediano di origine albanese, ma naturalizzato kosovaro, entrando nella struttura sanitaria capitolina. Il costo dell’operazione si aggira intorno ai 7 ...

Calciomercato Lazio - visite mediche per Berisha : ROMA - Valon Berisha è arrivato nella mattinata di oggi alla clinica Paideia, dove ha svolto le visite mediche di rito, prima di firmare il contratto quinquennale che lo legherà alla Lazio . Il ...

La Lazio abbraccia Berisha : visite in corso - poi la firma su un quinquennale : Valon Berisha È Valon Berisha il rinforzo per il centrocampo della Lazio. Il kosovaro , di passaporto norvegese, si è messo in mostra in Europa League con il suo Salisburgo, competizione nella quale ...

Lazio - ecco Berisha : visite mediche e firma in giornata : visite mediche in corso per Valon Berisha. Il terzo acquisto della Lazio, dopo Durmisi e Sprocati, in arrivo da Salisburgo sta sostenendo i consueti test per l'idoneità sportiva presso la clinica ...

Lazio - visite mediche per Berisha : visite mediche in corso per Valon Berisha, terzo acquisto della Lazio, dopo Durmisi e Sprocati. Il centrocampista classe ’93 in arrivo da Salisburgo sta sostenendo i consueti test per l’idoneità sportiva presso la clinica Paideia. “Forza Lazio”, ha detto il mediano di origine albanese, ma naturalizzato kosovaro, entrando nella struttura sanitaria capitolina. Il costo dell’operazione si aggira intorno ai 7 ...

La Lazio non si ferma - visite mediche anche per Berisha : Valon Berisha è un nuovo calciatore della Lazio, superata la concorrenza della Sampdoria, il centrocampista svolgerà oggi le visite mediche visite mediche in corso per Valon Berisha, terzo acquisto della Lazio, dopo Durmisi e Sprocati. Il centrocampista classe ’93 in arrivo da Salisburgo sta sostenendo i consueti test per l’idoneità sportiva presso la clinica Paideia. “Forza Lazio”, ha detto il mediano di origine ...

Calciomercato Lazio - fatta per Valon Berisha : affare da 7 - 5 milioni : Durmisi, Sprocati e... Berisha. Che non è Etrit, ex portiere che tirava i calci di rigore , oggi all'Atalanta, , bensì Valon, centrocampista kosovaro del '93. affare praticamente concluso: mancano ...

Berisha-Lazio : Ci siamo : Roma – Valon Berisha è vicinissimo a vestire la maglia biancoceleste per la prossima stagione. Il centrocampista kosovaro, ormai ex del Salisburgo, si trasferirà alla corte di Lotito per 7 milioni di euro più uno di bonus. Il giocatore si appresta a firmare un contratto quinquennale da 1,5 milioni di euro a stagione. E’ un centrocampista giovane, moderno, abile nei calci piazzati e negli inserimenti. Il suo cartellino era detenuto dalla ...

Lazio - ecco Berisha il tuttofare : La Lazio accelera e prende finalmente forma. Dopo Durmisi, ecco Berisha e a breve si chiude pure per Acerbi. Tutti e tre bei combattenti.

Lazio - Berisha a un passo : c'è l'accordo anche con il Salisburgo : Secondo colpo in arrivo in casa Lazio. Dopo Riza Durmisi acquistato dal Betis Siviglia, il ds Igli Tare sta per chiudere un'altra operazione. Si tratta di Valon Berisha, centrocampista classe '93 del ...

Lazio - trattativa ai dettagli per Berisha : Il club biancoceleste ad un passo dall'accordo con il Salisburgo per il centrocampista. Arriverà per 7 milioni di euro più bonus

Lazio - in arrivo Valon Berisha : intesa totale con il Salisburgo : Bisogna essere orgogliosi di vestire la maglia della Sampdoria che è la più bella del mondo e ce ne sono tanti più forti di Berisha, quindi addio" ha sentenziato polemicamente Massimo Ferrero, il ...

Lazio - c'è il colpo Berisha : tutto fatto con il Salisburgo : Terzo colpo della Lazio. Dopo il laterale Durmisi e il portiere Proto, è fatta per l'acquisto di Valon Berisha, centrocampista offensivo del Salisburgo. La Lazio verserà al club austriaco 7,5 milioni ...