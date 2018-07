Lavoro | Coldiretti | bene Di Maio | con voucher 50mila giovani in campi

Alimentare - Coldiretti : riders al Lavoro per 4 - 4 milioni di italiani nel 2018 : L’8% degli italiani pari a circa 4,4 milioni di individui adulti ha utilizzato nel 2018 almeno una volta al mese i servizi on line di consegna del cibo a casa cotto o in forma di spesa, la cosiddetta “Food Delivery” che vede impegnati i riders. E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base degli ultimi dati Ismea/Nielsen dai quali emerge che si tratta di un’abitudine che coinvolge prevalentemente i consumatori nella fascia di età ...

Lavoro : Coldiretti - con voucher 50mila posti - bene Centinaio : Roma, 29 giu. (AdnKronos) – “Con i voucher circa 50mila posti di Lavoro occasionali possono essere recuperati con trasparenza nelle attività stagionali in campagna dove con l”estate sono iniziate le attività di raccolta e presto ci sarà la vendemmia”. Ad affermarlo in una nota è il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo nel commentare positivamente le dichiarazioni de ministro delle Politiche Agricole Gian ...

Lavoro : Coldiretti - con voucher 50mila posti - bene Centinaio (2) : (AdnKronos) – I voucher, continua Coldiretti, “sono uno strumento positivo per l’economia e il Lavoro dei territori interessati ma sono anche validi nel favorire l’emersione del sommerso. I voucher erano stati introdotti per la prima volta in via sperimentale nel 2008 per la vendemmia proprio per le peculiarità dell’offerta di Lavoro nelle campagne”. Nel corso degli anni successivi l’agricoltura, ...

Agricoltura - Coldiretti : con i voucher “50mila posti di Lavoro occasionali possono essere recuperati” : “Con i voucher circa 50mila posti di lavoro occasionali possono essere recuperati con trasparenza nelle attività stagionali in campagna dove con l’’estate sono iniziate le attività di raccolta e presto ci sarà la vendemmia”. E’ quanto ha affermato il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo nel commentare positivamente le dichiarazioni del Ministro delle Politiche Agricole Gian Marco Centinaio che si è detto pronto a reintrodurre i voucher ...

Governo - Coldiretti : “Buon Lavoro a Pesce e Manzato” : Buon lavoro ai viceministri e ai sottosegretari che completano la squadra di Governo a partire dai sottosegretari alle Politiche agricole Alessandra Pesce e Franco Manzato, che affiancheranno il ministro Gian Marco Centinaio, direttamente impegnati nella difesa e nella valorizzazione dell’agroalimentare Made in Italy. E’ quanto afferma il Presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo nell’assicurare la piena disponibilità alla collaborazione ...

Coldiretti : anche in Italia i prodotti ottenuti dallo sfruttamento del Lavoro di 108 milioni di bambini : Arrivano anche in Italia i prodotti ottenuti dallo sfruttamento del lavoro dei 108 milioni di bambini sfruttati nelle campagne, dal riso basmati del Vietnam all’aglio argentino fino alle rose africane. E’ quanto denuncia la Coldiretti in occasione della giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile. Secondo la Fao quasi la metà di tutto il lavoro minorile del mondo avviene in Africa con 72 milioni seguita dall’Asia con 62 ...

Voucher addio - secondo Coldiretti persi 50mila posti di Lavoro : "L'Italia non può permettersi di perdere le grandi opportunità di lavoro che vengono da uno dei settori più dinamici dell'economia", ha affermato il presidente la Coldiretti Roberto Moncalvo nel ...

Lavoro - Coldiretti : “Senza voucher addio a 50mila posti in estate” : Persi 50mila posti di Lavoro occasionali per giovani studenti e pensionati impiegati nelle attività stagionali in campagna dove con l’avvicinarsi dell’estate sono iniziate le attività di preparazione dei terreni e di raccolta. E’ l’allarme lanciato dalla Coldiretti sugli effetti della riforma dei voucher che ha di fatto praticamente azzerato questa opportunità per integrare il reddito delle categorie piu’ deboli ma anche per avvicinare al mondo ...

COLDIRETTI * Lavoro : ' Con l'abrogazione dei voucher sono stati persi almeno 25 mila posti di Lavoro occasionali tra le vigne ' - : "L'Italia non puo' permettersi di perdere le grandi opportunità di lavoro che vengono da uno dei settori piu' dinamici dell'economia", ha affermato il presidente la COLDIRETTI Roberto Moncalvo nel ...

Lavoro - Coldiretti : senza voucher persi 25mila posti in vigna : Con l’abrogazione dei voucher sono stati persi almeno 25mila posti di Lavoro occasionali tra le vigne per giovani e pensionati durante l’ultima vendemmia. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sugli effetti della nuova disciplina introdotta dall’art. 54-bis del decreto legge n.50/2017 per sostituire lo strumento del voucher, in occasione della diffusione dei dati Cgia di Mestre sul Lavoro occasionale. La riforma è stata un vero flop ...

Coldiretti : con stop al grano al glifosato 20mila posti di Lavoro : ... Fai , Filiera agricola italiana, , Consorzi Agrari d'Italia e il Gruppo Casillo per la produzione di grano biologico per garantire la qualità e sostenere l'economia e l'occupazione. "Gli agricoltori ...

1° Maggio - Coldiretti : 200mila pastori e allevatori resteranno al Lavoro : Sono oltre 200mila gli allevatori, i pastori e gli agricoltori che il primo Maggio resteranno al lavoro per non lasciare soli i propri animali nelle stalle e sui pascoli o per seguire gli ospiti negli agriturismi. E’ quanto rileva la Coldiretti in occasione della prossima giornata di festa durante la quale nelle aziende agricole l’attività non puo’ chiudere perché le mucche, le pecore e le capre vanno munte, i vitelli accuditi, i polli e conigli ...

Grano - Coldiretti : “Oltre 20mila posti di Lavoro in più senza l’importazione da Canada” : “Oltre 20mila posti di lavoro potrebbero arrivare nelle campagne italiane se anche le altre industrie italiane della pasta seguissero l’esempio di Barilla, che non ha firmato nessun contratto per l’importazione del Grano dal Canada, dove viene trattato con l’erbicida glifosato in preraccolta, secondo modalità vietate in Italia”. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sugli effetti di una eventuale ...