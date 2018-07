Lavoro : Di Maio - concertazione è strada migliore (2) : (AdnKronos) – “Voi avete l’esperienza della contrattazione e dello status dei lavoratori noi come ministero ci mettiamo tutto l’entusiasmo per portare in questo paese un aumento dell’occupazione grazie a nuovi lavori attraverso investimenti”, prosegue Di Maio.In mezzo, aggiunge, “ci sono tante persone che non si sentono rappresentate né dalla politica le dai sindacati che noi dobbiamo coinvolgere ...

Luigi Di Maio promette 13 milioni di posti di Lavoro. Ma la promessa dura dieci secondi : "Se saremo bravi a investire nei settori giusti, ad abbassare il costo del lavoro in maniera selettiva nei vari settori che sono competitivi, possiamo creare circa 13 milioni di posti di lavoro intorno alle nuove professioni". Lo dice il ministro del Lavoro Luigi Di Maio, parlando nella Conferenza nazionale dei servizi organizzata dalla Cisl. Una promessa che però - vuoi per scaramanzia o per senso della misura - dura solo pochi secondi. ...

Lavoro : Di Maio - concertazione è strada migliore : Roma, 3 lug. (AdnKronos) – ‘La concertazione è la strada migliore per arrivare ad una soluzione” . Così il vicepremier e ministro dello sviluppo e del Lavoro, Luigi Di Maio, rilancia dal palco della conferenza dei servizi della Cisl, il dialogo sociale. E ripercorrendo la trattativa avviata ieri tra aziende, sindacati, lavoratori e governo ribadisce:” potremo fare un buon Lavoro insieme- prosegue- Lo ribadiamo a ...

Lavoro - Coldiretti - bene Di Maio - con voucher 50mila giovani in campi : Roma, 3 lug. , askanews, Con il ritorno dei voucher circa 50mila posti di Lavoro occasionali possono essere recuperati con trasparenza nelle attività stagionali in campagna dove con l'estate sono ...

Lavoro - Coldiretti - bene Di Maio - con voucher 50mila giovani in campi : ...ma sono anche validi nel favorire l'emersione del sommerso."L'Italia non può permettersi di perdere le grandi opportunità di Lavoro che vengono da uno dei settori più dinamici dell'economia" conclude ...

Banche - Di Maio choc : "Sono come la mafia". Il Decreto dignità ammazza il Lavoro : Roma - Una minaccia incombe sul sistema delle aziende italiane. Si chiama Luigi Di Maio, ministro del lavoro e dello Sviluppo economico, che con il Decreto dignità sta cercando di attentare alla ...

Lavoro - Di Maio : “Abbiamo approvato il decreto dignità e licenziato il Jobs act”. Stop alla pubblicità sul gioco d’azzardo : approvato il decreto dignità. Il Ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, ne spiega le caratteristiche ai cronisti all’uscita dal cdm. “Quattro principi. In primis, la riduzione del precariato. Abbiamo individuato nuove norme per eliminare la burocrazia per i professionisti. Le delocalizzazioni: qualsiasi azienda multinazionale che riceve fondi pubblici italiani e se ne va ce li deve restituire maggiorati. Infine il gioco ...

Decreto e Lavoro via alla polemica. Di Maio : 'Jobs act licenziato'. Renzi : 'Ci vorrà più reddito di cittadinanza...' : I numeri sul lavoro innescano una nuova polemica. Da una parte c'è il vicepremier e ministro del lavoro che afferma che siamo di fronte a numeri da primato per il lavoro precario. Replica l'ex ...

Lavoro - disoccupazione in calo al 10 - 7% : ai minimi dal 2012. Di Maio : «È record di precariato» : La disoccupazione cala ai minimi dal 2012 e scende anche fra i giovani ma è record anche dei contratti precari. E sui dati diffusi dall'Istat oggi scoppia la polemica. E' il ministro del Lavoro e ...

Mulé (FI) : “Di Maio? incompetenza e superficialità. Primo atto sul Lavoro un passo falso e indietro” : Giorgio Mulè in sala stampa della Camera dei deputati attacca duramente il Ministro del lavoro e il governo gialloverde: “Il Primo atto del Governo sul lavoro è un passo falso e indietro testimoniato da imprenditori, commercianti e artigiani, ovvero tutti coloro che generano economia. Forza Italia denuncia incompetenza e superficialità di Di Maio e le misure del Mise lo confermano. La spaccatura non è nel governo, ma con il paese. Sono ...

Lavoro - Di Maio : record di precariato : 12.53 Per il ministro del Lavoro,Di Maio, i dati sull'occupazione non meritano tutto l'entusiasmo che stanno suscitando. "Smettiamo di chiamarli record di occupazione, oggi abbiamo segnato un record di precariato", ha detto in conferenza stampa. "Se vogliamo celebrare il Lavoro deve essere stabile e dignitoso", ha aggiunto. Il vicepremier ha poi annunciato che nel decreto dignità che stasera arriva al CdM "smantelleremo quella parte del jobs ...

Lavoro - disoccupazione in calo al 10 - 7% : ai minimi dal 2012. Di Maio : «È record di precariato» : La disoccupazione cala ai minimi dal 2012 e scende anche fra i giovani ma è record anche dei contratti precari. E sui dati diffusi dall'Istat oggi scoppia la polemica. E' il...

Lavoro - Di Maio contro il centrosinistra : “Hanno perso perché dicevano alle famiglie che dovevano essere contente” : “Quelli di prima hanno perso perché dicevano alla gente che doveva essere contenta perché l’occupazione stava salendo. La verità è che cresceva il precariato“. A dirlo è il ministro del Lavoro e allo Sviluppo economico, Luigi Di Maio, in conferenza stampa dopo l’incontro con l’imprenditore calabrese Nino De Masi. Ciò che contesta il leader politico del M5s è la presunta crescita del livello di occupazione ...

Pensioni - Di Maio al Festival del Lavoro : ‘La quota 100 si farà’ (VIDEO) : “La quota 100 si fara'”, parola del vicepremier Luigi Di Maio il quale oggi, intervenendo al Festival del Lavoro di Milano, ha toccato uno dei punti più importanti del piano di riforma Pensioni promesso dal Movimento 5 stelle in campagna elettorale e nel contratto di programma sottoscritto con la Lega di Matteo Salvini. “C’è un tema prima di tutto sulla quota 100, ci ritroveremo – ha detto oggi il ministro del Lavoro - diverse centinaia di ...