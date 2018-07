Lavoro | Di Maio | “Abbiamo approvato il decreto dignità e licenziato il Jobs act” Stop

Decreto e Lavoro via alla polemica. Di Maio : 'Jobs act licenziato'. Renzi : 'Ci vorrà più reddito di cittadinanza...' : I numeri sul lavoro innescano una nuova polemica. Da una parte c'è il vicepremier e ministro del lavoro che afferma che siamo di fronte a numeri da primato per il lavoro precario. Replica l'ex ...

Mulé (FI) : “Di Maio? incompetenza e superficialità. Primo atto sul Lavoro un passo falso e indietro” : Giorgio Mulè in sala stampa della Camera dei deputati attacca duramente il Ministro del lavoro e il governo gialloverde: “Il Primo atto del Governo sul lavoro è un passo falso e indietro testimoniato da imprenditori, commercianti e artigiani, ovvero tutti coloro che generano economia. Forza Italia denuncia incompetenza e superficialità di Di Maio e le misure del Mise lo confermano. La spaccatura non è nel governo, ma con il paese. Sono ...

Lavoro - Di Maio : record di precariato : 12.53 Per il ministro del Lavoro,Di Maio, i dati sull'occupazione non meritano tutto l'entusiasmo che stanno suscitando. "Smettiamo di chiamarli record di occupazione, oggi abbiamo segnato un record di precariato", ha detto in conferenza stampa. "Se vogliamo celebrare il Lavoro deve essere stabile e dignitoso", ha aggiunto. Il vicepremier ha poi annunciato che nel decreto dignità che stasera arriva al CdM "smantelleremo quella parte del jobs ...

Lavoro - Di Maio contro il centrosinistra : “Hanno perso perché dicevano alle famiglie che dovevano essere contente” : “Quelli di prima hanno perso perché dicevano alla gente che doveva essere contenta perché l’occupazione stava salendo. La verità è che cresceva il precariato“. A dirlo è il ministro del Lavoro e allo Sviluppo economico, Luigi Di Maio, in conferenza stampa dopo l’incontro con l’imprenditore calabrese Nino De Masi. Ciò che contesta il leader politico del M5s è la presunta crescita del livello di occupazione ...

Pensioni - Di Maio al Festival del Lavoro : ‘La quota 100 si farà’ (VIDEO) : “La quota 100 si fara'”, parola del vicepremier Luigi Di Maio il quale oggi, intervenendo al Festival del Lavoro di Milano, ha toccato uno dei punti più importanti del piano di riforma Pensioni promesso dal Movimento 5 stelle in campagna elettorale e nel contratto di programma sottoscritto con la Lega di Matteo Salvini. “C’è un tema prima di tutto sulla quota 100, ci ritroveremo – ha detto oggi il ministro del Lavoro - diverse centinaia di ...

Meloni a Di Maio : 'Il Lavoro non si puo' creare per editto' : Peccato che in una economia globalizzata non funzioni proprio cosi''. 'Vedo questo governo molto tarato sul lavoro dipendente e non sul lavoro autonomo. Nel programma ha evidenziato e' come se non ...

Luigi Di Maio - l'ultimo capoLavoro del grillino : come vuole cancellare il calcio in Italia : Le buone intenzioni del vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio che lo guidano nella lotta alla ludopatia sembrano avere un nemico coriaceo: la realtà dei fatti. cancellare con un tratto di ...

Salvini al Festival del Lavoro : “Bene Di Maio sul precariato ma non danneggiare imprese” : Milano, 29 giu. (Labitalia) – “Capisco la voglia del collega Di Maio di limitare il lavoro precario, ma faremo attenzione affinché in nome della lotta al precariato, che è sacrosanta, non si danneggino gli interessi dei lavoratori e delle imprese, costringendoli al nero”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, al Festival del lavoro a Milano. “I voucher sono stati ipocritamente cancellati per una ...

Lavoro - redditometro - spesometro : battaglia Di Maio-Salvini sul decreto dignità : Una protesta, pare, che avrebbe trovato ascolto sia al ministero dell' Economia che al quartiere generale della Lega. Il tema del Lavoro Al tema Lavoro, infatti, la bozza del decreto dignità dedica ...