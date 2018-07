Lavoro | Confindustria | impresa paga prezzo corsa elettorale interminabile**

sportfair

: Il presidente di Confindustria Giovani: “Il decreto Dignità non aiuterà a creare nuovi posti di lavoro”… - LaStampa : Il presidente di Confindustria Giovani: “Il decreto Dignità non aiuterà a creare nuovi posti di lavoro”… - MichelaRoi : RT @TgLa7: #DlDignita': Confindustria, segnale molto negativo. Meno lavoro,non meno precarieta'.Corsa elettorale pesa su imprese - RaiNews : Il decreto dignità spiegato dal capo del governo @GiuseppeConteIT e dal ministro del lavoro @luigidimaio. In dirett… -

(Di martedì 3 luglio 2018) Roma, 3 lug. (AdnKronos) – “Preoccupa anche che siano le imprese are ildi un’interminabileall’interno della maggioranza e che si creino i presupposti per dividere gli attori del mercato del lavoro, col rischio di riproporre vecchie contrapposizioni. Valutazioni analoghe anche per la stretta in tema di delocalizzazioni”. Ad affermarlo in una nota ècommentando il dl Dignità. L'articoloSPORTFAIR.