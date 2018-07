Lavoro | Cia | flessibilità necessaria ad agricoltura | bene impegno ministro

Mulé (FI) : “Di Maio? incompetenza e superficialità. Primo atto sul Lavoro un passo falso e indietro” : Giorgio Mulè in sala stampa della Camera dei deputati attacca duramente il Ministro del lavoro e il governo gialloverde: “Il Primo atto del Governo sul lavoro è un passo falso e indietro testimoniato da imprenditori, commercianti e artigiani, ovvero tutti coloro che generano economia. Forza Italia denuncia incompetenza e superficialità di Di Maio e le misure del Mise lo confermano. La spaccatura non è nel governo, ma con il paese. Sono ...

Lavoro - stop alle buste paga in contanti : solo pagamenti tracciabili : Dal primo luglio scatta il provvedimento previsto dalla legge di Bilancio. Le retribuzioni andranno corrisposte via bonifico, con pagamento elettronico, allo sportello o con assegni

Lavoro - stop alle buste paga in contantiI pagamenti devono essere tracciabili : stop alla busta paga in contanti. Dal primo luglio scatta l'obbligo della tracciabilità dello stipendio previsto dalla legge di Bilancio , fatti salvi i rapporti di Lavoro con la Pubblica ...

Snapchat al Lavoro per lanciare una piattaforma di videogame : (Foto: Getty Images) Progetto: riuscire a dimenticare la spietata concorrenza di Instagram. Snapchat, dopo il piano per diventare un social marketplace, starebbe lavorando alla costruzione di una piattaforma di giochi all’interno dell’app. Secondo quanto riportato da The Information, la piattaforma sarà lanciata entro la fine dell’anno (gli editori starebbero già firmando i contratti). La notizia non sembra peregrina: Snapchat ...

Insinna ricorda Frizzi e risponde a Striscia : "Buon Lavoro" : Flavio Insinna tornerà su Raiuno nella prossima stagione a condurre 'L'eredità', lo show preserale negli ultimi tempi condotto da Fabrizio Frizzi, prima della scomparsa. Per lui un ritorno molto ...

Lavoro - Mallegni (FI) vs Cremaschi : “Non faccia il comunista - mi lasci parlare. Basta col posto fisso - dobbiamo farla finita” : Bagarre a L’Aria che Tira Estate (La7) tra Giorgio Cremaschi, sindacalista ed esponente di Potere al Popolo, e Massimo Mallegni, senatore di Forza Italia. Cremaschi denuncia la sempre maggiore precarietà nel Lavoro e sottolinea: “Sono 30 anni che si sta spiegando che è progresso una cosa che invece ci sta portando indietro. E’ una marcia indietro dei diritti sociali, in nome della produttività e della competitività. Ed è stata ...

Lavoro - la presidente dei consulenti : “Valorizzare i centri per l’impiego e premiare l’efficacia nel ricollocare i disoccupati” : “Il baricentro dell’attenzione deve spostarsi sulla qualità delle politiche attive. La vera scommessa è la capacità nel riqualificare il lavoratore e accompagnarlo verso un nuovo impiego in tempi brevissimi”. La presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del Lavoro, Marina Calderone, ne è convinta: più che l’aumento dei contratti a tempo determinato e il potenziamento o meno delle politiche passive del Lavoro ...

Lavoro - INPS : meno artigiani e commercianti nel 2017 : Teleborsa, - Nel 2017 i commercianti iscritti alla gestione speciale sono 2.242.259, con una lieve flessione rispetto al 2016 , -0,6%, , del tutto analoga alla flessione che si era registrata nel 2016 ...

Lavoro - l'uso dei social per cercarlo ma attenzione. : Per chi cerca Lavoro rappresentano una chiave per entrare in contatto con il mondo dei recruiter. A noi professionisti, i social vengono in soccorso per avviare la scelta del miglior profilo ma ...

Pensioni - Boccia al Governo : ‘Non sono una priorità - prima Lavoro ai giovani’ : La riforma delle Pensioni non può essere la priorita' del Governo, bisogna pensare prima di tutto a creare nuove opportunita' di lavoro per i giovani. E’ questo, in sintesi, il messaggio mandato al Governo Conte dal leader di Confindustria Vincenzo Boccia. sono una questione – ha detto Boccia parlando di Pensioni a margine dell’assemblea dell'Unione industriale di Torino - ma non possono essere la questione prioritaria del Paese [VIDEO]. ...

Quitting economy : come cambia il Lavoro per chi sceglie di lasciare il Lavoro : Porte (Pixabay) Il mercato del lavoro lo fanno davvero solo le aziende? Il potere di negoziazione può passare nelle mani del dipendente, purché abbia imparato l’arte del distacco. Non si tratta di un’applicazione delle filosofie orientali (o forse si) ma dell’intraprendenza di alcuni professionisti di guardare se stessi come una nano-azienda e di affrontare il mercato senza legami vincolanti con i datori di lavoro, se non quelli derivanti ...

Formula 1 - Hamilton show in Francia : partenza disastrosa per la Ferrari - rimonta capoLavoro : Lewis Hamilton vince il Gran premio di Francia, ottavo appuntamento con il Mondiale di Formula 1 2018. Il pilota della Mercedes vero dominatore del weekend sul circuito de Le Castellet che segna...