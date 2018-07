Lavoro : Cgil Veneto - su dl dignità ingiustificato allarmismo imprese (2) : (AdnKronos) - "Ovviamente per garantire davvero un Lavoro dignitoso occorre ben altro, e la strada è ancora lunga. Anche rispetto ai licenziamenti illegittimi in cui il decreto interviene aumentando l’indennizzo ma rimanendo in una logica di monetizzazione del Lavoro", avverte. "La Cgil ha depositat

Lavoro : Cgil Veneto - su dl dignità ingiustificato allarmismo imprese : Venezia, 3 lug. (AdnKronos) - "Il cosiddetto “Decreto dignità” approvato ieri dal Consiglio dei Ministri rappresenta un primo, seppur timido, passo nella direzione giusta. Dopo anni di legislazione del Lavoro all’insegna della precarizzazione e della deregulation, il cui prezzo più alto l'hanno paga

Lavoro : Cgil Veneto - su dl dignità ingiustificato allarmismo imprese : Venezia, 3 lug. (AdnKronos) – “Il cosiddetto ‘Decreto dignità” approvato ieri dal Consiglio dei Ministri rappresenta un primo, seppur timido, passo nella direzione giusta. Dopo anni di legislazione del Lavoro all’insegna della precarizzazione e della deregulation, il cui prezzo più alto l’hanno pagato le giovani generazioni, siamo di fronte ad un primo ‘ parziale ‘ segnale di inversione di ...

Lavoro : Cgil - ex sportellisti? opportuna ricollocazione presso Centri impiego : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – “Ricollocare gli ex sportellisti presso i Centri per l’impiego, in base al loro fabbisogno e tenuto conto delle professionalità e delle esigenze di riqualificazione dei dipendenti regionali, è una cosa opportuna perché consentirebbe ai lavoratori di tornare a lavorare e alla Regione di migliorare l’efficienza degli sportelli e dei servizi erogati ai cittadini. Per questo ci auguriamo che le ...

Fca : Cgil-Fiom - per 60% lavoratori peggiorate condizioni Lavoro(2) : (AdnKronos) – Un indicatore tra tutti che segnala questa tendenza al peggioramento è indicata dalla valutazione dei carichi di lavoro: il 43,1% dei dipendenti Fca esprime un giudizio estremamente negativo a fronte del 9,7% che esprime un netto miglioramento. Il resto degli interpellati dà una valutazione intermedia. Visti gli alti carichi di lavoro, i tempi di lavoro sono giudicati poco o per nulla sostenibili dal 46,2% dei lavoratori. ...

Ragusa - sicurezza sul Lavoro : il piano della CGIL : Il primo passo di questo percorso per la CGIL è quello di dotarsi di uno strumento programmatico nel quale indicare le priorità

Lavoro : in Sicilia 10mila occupati in meno - Cgil 'Mercato non dà sufficienti risposte' (2) : (AdnKronos) - "I segnali positivi da un lato incoraggiano perché riguardano i settori produttivi ma è chiaro che vanno implementati con politiche apposite - sottolinea Pagliaro - Non possiamo comunque non rilevare che il mercato del Lavoro non dà ancora sufficienti risposte al bisogno di Lavoro. Se

Lavoro : in Sicilia 10mila occupati in meno - Cgil 'Mercato non dà sufficienti risposte' : Palermo, 13 giu. (AdnKronos) - Un quadro "a luci e ombre". Così la Cgil Sicilia commenta i dati dell'Istat sull'andamento del mercato del Lavoro nel primo trimestre 2018 in raffronto con lo stesso periodo del 2017. In Sicilia gli occupati diminuiscono di 10mila unità, passando da 1.358 mila a 1.348

Infortuni : Cgil - Cisl e Uil Veneto - basta morti sul Lavoro - sabato manifestazione a Padova (2) : (AdnKronos) - Rispetto all’ultima rilevazione effettuata venerdì scorso è ulteriormente cresciuto il numero delle vittime sul lavoro in Veneto che, con 33 eventi mortali, si attesta di gran lunga coma la prima regione italiana per morti sul lavoro. E Treviso, con 10 morti, è la provincia più colpita

Infortuni : Cgil - Cisl e Uil Veneto - basta morti sul Lavoro - sabato manifestazione a Padova : Venezia, 24 mag. (AdnKronos) – basta con i morti sul lavoro. Cgil, Cisl e Uil del Veneto manifesteranno sabato 26 a Padova per la sicurezza e la tutela della salute. Concentramento in Piazzale della Stazione alle ore 9.00 da dove partirà il corteo alle ore 9.30 con arrivo in Piazza Garibaldi dove si terranno i comizi dei Segretari generali di Cgil Cisl Uil del Veneto, Christian Ferrari, Gianfranco Refosco, Gerardo Colamarco. Accanto a ...

