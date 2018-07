Lavoro | Barbagallo | dl Dignità in giusta direzione ma necessari aggiustamenti

sportfair

(Di martedì 3 luglio 2018) Roma, 3 lug. (AdnKronos) – Un provvedimento che va nella “” ma che richiede alcuni agmenti. E’, in sintesi, la valutazione che giunge dal segretario generale della Uil, Carmelo, sul decretovarato ieri sera dal Consiglio dei ministri. “Daremo un giudizio articolato quando avremo la possibilità di leggere il testo. Intanto, sulla base degli elementi a nostra disposizione possiamo dire che il decretova nella, ma sonoalcuni agmenti. Peraltro, ricordo che la Uil ha fatto uno sciopero contro il Jobs Act e, dunque, tutto ciò che aiutasse a modificare quel provvedimento è da valutare con favore”, sottolinea il numero uno della Uil. ” In particolare, la regolamentazione in materia di delocalizzazione è in sintonia con le proposte avanzate dalla Uil. Così come ci ...