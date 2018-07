Lavoro | Assindustria Venetocentro | approccio punitivo è boomerang

sportfair

(Di martedì 3 luglio 2018) Padova, 3 lug. (AdnKronos) – Al nuovo Governo abbiamo offerto un’apertura di credito, ma con altrettanta chiarezza diciamo che l’del cosiddetto ‘Decreto dignità”, con la stretta sui contratti a tempo determinato e la reintroduzione delle causali, rischia di essere unper i lavoratori e per le imprese. Il rischio è quello di azzerare una tendenza virtuosa che solo in Veneto ha visto nel primo trimestre 2018 un saldo positivo di 53.200 posti die la crescita delle assunzioni a tempo indeterminato (29.500, +26%), specie per via delle trasformazioni da tempo determinato”. Così Massimo Finco, Presidente diImprenditori Padova Treviso interviene sul cosiddetto Decreto dignità approvato dal Consiglio dei ministri. “L’ennesima conferma che lo sviluppo e ilnon si creano per decreto ...