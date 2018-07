Lavoro | Assindustria Venetocentro | approccio punitivo è boomerang 2

Lavoro : Assindustria Venetocentro - approccio punitivo è boomerang (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "E in Italia gli occupati a tempo determinato sono molti meno rispetto ad altri Paesi avanzati dell’Europa: da noi il 15,4% mentre in Francia e Svezia sono il 16,9% e nei Paesi bassi il 21,8%. Tutti Paesi ad alto tasso di occupazione, molto superiore a quello italiano. È

Lavoro : Assindustria Venetocentro - approccio punitivo è boomerang : Padova, 3 lug. (AdnKronos) – Al nuovo Governo abbiamo offerto un’apertura di credito, ma con altrettanta chiarezza diciamo che l’approccio del cosiddetto ‘Decreto dignità”, con la stretta sui contratti a tempo determinato e la reintroduzione delle causali, rischia di essere un boomerang per i lavoratori e per le imprese. Il rischio è quello di azzerare una tendenza virtuosa che solo in Veneto ha visto nel ...