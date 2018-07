Lavoro | Ascom Padova | imprescindibile la flessibilità 2

Lavoro : Ascom Padova - imprescindibile la flessibilità : Padova, 3 lug. (AdnKronos) - "Attenzione - spiega la presidente di Padova Hotels Federalberghi Ascom Monica Soranzo - a non “ingabbiare” il settore turistico in forme contrattuali che poco si adattano ad un comparto che, per sua natura, ha alti e bassi. Una flessibilità corretta è ciò di cui abbiamo