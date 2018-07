L' Austria alza il muro alla frontiera dopo l' accordo Merkel-Seehofer

huffingtonpost

(Di martedì 3 luglio 2018) Il governoco fa sapere di essere "pronto a prendere misure per proteggere" i propri confinil'sui "centri di transito" raggiunto ieri in Germania tra Cdu e Csu, i partiti rispettivamente della cancelliera Angelae del ministro dell'Interno tedesco Horst. Se l'raggiunto lunedì sera sarà convalidato dal governo tedesco, "saremo obbligati ad adottare misure per evitare svantaggi per l'e la sua popolazione", afferma il governoco in una nota. Vienna aggiunge di essere "pronta a prendere misure per proteggere in particolare i propri confini meridionali", ossia quelli con l'Italia e la Slovenia.Il compromesso raggiunto ieri tra la cancelliera tedesca e il ministro dell'Interno riguarda la creazione di un "nuovo regime di confine" tra la Germania e l', che prevede la creazione di "centri di transito" dai quali ...