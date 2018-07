Lanciò il figlio neonato dal balcone : la mamma di Settimo Torinese condannata a 14 anni : È stata condannata a 14 anni di reclusione Valentina Ventura, la mamma 34enne di Settimo Torinese che il 30 maggio di un anno fa gettò il figlio neonato dal terrazzo di casa, dopo averlo partorito in bagno. Il piccolo fu trovato ancora in vita da alcuni addetti della raccolta rifiuti, ma morì qualche ora dopo in ospedale.Continua a leggere

Pd - rilancio tra cinema e fictionSi punta sul fratello di Montalbano Spazio pure al figlio della Comencini : Il Pd diviso tra parenti del cinema e delle fiction. Si perché per sconfiggere il renzismo scende in campo, dopo l'esperienza da Ministro, il nipote del regista Luigi Comencini, e figlio di Cristina, ed il fratello dell'attore Zingaretti. Il piano di Calenda parte dal Fronte Repubblicano per andare oltre il Pd per una sinistra moderna