Lancia Delta Integrale | il ritorno di un mito FOTO

Lancia Delta - Da Automobili Amos arriva la Futurista : L'Automobili Amos ha un solo, semplice obiettivo: ricordare agli appassionati cosa li ha fatti innamorare delle Automobili. Nessun compromesso, niente soluzioni tecniche dettate dalla necessità di standardizzare la propria gamma: solo il meglio per riportare alla ribalta un modello iconico come la Lancia Delta Integrale, aggiornato con un'operazione di restomod degna, se non addirittura superiore, a quelle effettuate oltreoceano da marchi come ...

#tucherazzadiuomosei : LNDC Lancia l’hashtag per sensibilizzare sulla crudeltà dell’abbandono di animali : “Abbandonare un animale che ha vissuto con noi e ha fiducia in noi è un gesto crudele e vigliacco, in nessun modo giustificabile e che può mettere a serio rischio la sua vita. Abbandonare un animale, però, è anche un reato ai sensi dell’art. 727 del Codice Penale punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Tuttavia, nonostante un leggero miglioramento negli ultimi anni, quello dell’abbandono di ...

Lancia Delta HF Integrale : l’iconica auto rivive a Villa d’Este [FOTO] : Un prototipo virtuale della mitica Lancia Delta è stato svelato nei giorni scorsi in occasione del Concorso d’Eleganza di Villa d’Este La mitica Lancia Delta HF Integrale, invincibile vetture nei rally nel coprso degli anni ’80 e ’90 rivive “magicamente” in una versione “aggiornata” al concorso d’Eleganza a Villa d’Este. Parliamo di un prototipo “virtuale” svelato proprio a Vilal d’Este da BorromeodeSilva, realtà fondata nel 2011 da ...

Lancia Delta HF Integrale Evo 3 - il mito si fa Restomod : Vi abbiamo già parlato di questa cosa dei Restomod, un nuovo modo di concepire i restauri, in grado di unire la cura per il ripristino del veicolo, ad una componente tuning. In un panorama globale che vede, tra le vetture oggetto di questo tipo di attività, mostri sacri come Porsche 911 e Volkswagen Beetle, mancava, in effetti, qualcuno che decidesse di dedicare le proprie attenzioni ad una delle più iconiche vetture degli anni Novanta: la ...

Nuova Lancia Delta HF Integrale Cabrio : sulle orme dell’Avvocato Agnelli [FOTO] : Le indiscrezioni su un’eventuale produzione dell’erede spirituale della Lancia Delta HF riguarderebbe anche una variante convertibile Qualche giorno fa avevamo parlato di alcune indiscrezioni relative ad una possibile decisione dei vertici del Gruppo FCA (Fiat-Chrysler) di realizzare un’erede spirituale della mitica Lancia Delta Integrale, caratterizzata da un design moderno chiaramente ispirato al modello che sbaragliò i rally degli anni ’80 e ...