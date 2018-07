L' ammiraglio di Mare nostrum | Corridoi umanitari | non ong

Chi è l’ammiraglio che risponde sempre agli SOS in mare : In poche ore, Giovanni Pettorino è passato dall’anonimato a essere “l’ammiraglio-eroe” che rifiuta il diktat di non prestare soccorso in mare. “Abbiamo risposto sempre, sempre rispondiamo e sempre risponderemo a ciascuna chiamata di soccorso”, dichiara il comandante generale della Guardia Costiera, cancellando ogni dubbio su quale è e sarà il comportamento dei suoi uomini ...