L’Amazon Prime Day torna il 16 e 17 luglio Tutto quello che dovete sapere

(Di martedì 3 luglio 2018)anche quest’anno ilDay, la maratona dello shopping a prezzo superscontato di Amazon. Inizierà alle 12 del 16e durerà per tutta la giornata del 17: in36 ore, ovvero 6 in più rispetto all’anno passato, ed è solo la prima di una lunga serie di novità appena comunicate dal colosso dell’e-commerce di Seattle. LE NOVITÀ Quest’anno, per la terza edizione delDay, ci saranno infatti un milione di promozioni in totale, con il 50% in più delle offerte del giorno. Aumentano anche i Paesi coinvolti: oltre a Stati Uniti, Regno Unito, Spagna, Messico, Giappone, India, Italia, Germania, Francia, Cina, Canada, Belgio, Austria, quest’anno sarà anche in Australia, Singapore, Paesi Bassi e Lussemburgo. Gli affari si potranno fare su, dall’hi tech agli articoli per la casa, ma anche generi alimentali, giocattoli e articoli ...