L’Aids è scomparso dal radar dei media | ma non è sconfitto

(Di martedì 3 luglio 2018) A cura del prof. Maurizio Brunori, presidente della Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali e Vice Presidente dellʹAccademia Nazionale dei Lincei.C'era al governo Aldo Moro quando partì la campagna nazionale di vaccinazione contro la poliomielite. Era il 1° marzo 1964, si utilizzò il vaccino Sabin, somministrato per via orale a 7 milioni di bambini, una goccia di vaccino su una zolletta di zucchero. Non mi risulta che ci fossero state opposizioni né in Parlamento e neppure nel Paese; ma ovviamente non c'era Internet. In occasione dei quaranta anni dall'assassinio del presidente Aldo Moro, si è giustamente molto parlato e molto scritto del suo ruolo fondamentale nella politica del nostro Paese e della sua figura di professore e uomo di cultura, gentile e misurato e questa fu una delle tante pregevoli iniziative che adottò.I risultati della ...