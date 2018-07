: Non siete mai stati sul lago di #Como? Questa sera vi porta #Ale4Ristoranti con una nuova puntata! h. 21.15,… - BorgheseAle : Non siete mai stati sul lago di #Como? Questa sera vi porta #Ale4Ristoranti con una nuova puntata! h. 21.15,… - Sudimagesdu34 : VILLA CARLOTTA - TREMEZZINA - LAGO DI COMO - LOMBARDIA - ITALIA - CyberNewsH24 : #Lago Como,onde alte: salvi i 3 dispersi -

Allarme per una tromba d'aria con forti raffiche di vento e temporale sul ramo lecchese deldi. Tre persone che in quei momenti si trovavano in acqua, due su un catamarano e una col surf, sono state date per disperse. Sono però poi riuscite a raggiungere la riva spaventate, ma incolumi. Le ricerche sono durate varie decine di minuti nelcon, prima di concludere che ierano in salvo e non c'erano altre persone in difficoltà.(Di martedì 3 luglio 2018)