L' aggressore di Niccolo Bettarini sarebbe entrato in discoteca armato

(Di martedì 3 luglio 2018) Sarebbe entrato nella'Old Fashion' con un coltello Davide Caddeo, uno dei fermati per tentato omicidio in relazione all'aggressione a Niccolò Bettarini. È quanto risulta dalle indagini svolte finora dalla Procura di Milano (in particolare dall'ascolto dei testimoni) che smentirebbero, quindi, quanto dichiarato dal gestore del locale, Roberto Cominardi, in un'intervista al quotidiano 'Il Giorno': "Di sicuro - queste le sue parole - nel locale non è entrato nessuno con un'arma perché ci sono controlli rigorosi coi metal detector. Di conseguenza, o l'non è entrato nellaoppure si è procurato il coltello una volta uscito". Laè stata chiusa per un mese in seguito all'aggressione al giovane. Caddeo, sempre secondo gli esiti parziali ...