L’aggressione a Niccolò Bettarini | «Ti ammazziamo perché sei il “figlio di”»

(Di martedì 3 luglio 2018), 19 anni, primogenito di Simona Ventura e Stefano, sta meglio. È stato operato alla mano al Niguarda di Milano, dopo essere stato aggredito, all’alba del primo luglio, all’uscita di una discoteca del centro. L’intervento, fanno sapere dall’ospedale, è «perfettamente riuscito», è durato circa due ore «durante le quali i chirurghi hanno ricostruito il nervo lesionato nell’arto superiore». Il tempo di recupero, aggiungono, sarà di un paio di mesi. L’aggressione Il 19enne è stato aggredito, all’uscita dell’Old Fashion (adesso chiuso per un mese, dopo il «grave episodio di violenza), in zona Triennale, da molte persone mentre cercava di difendere un amico: «Fortunatamente le conseguenze non sono gravi,si sta riprendendo velocemente, un miracolo visto le 11 coltellate inferte», avevano fatto sapere in una ...