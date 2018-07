Lady Diana | le differenze con Meghan Markle nel primo mese

Lady Diana avrebbe compiuto 57 anni : William e Harry ricordano l’adorata mamma nel giorno del suo compleanno : Primo luglio 2018: Lady Diana avrebbe compiuto 57 anni. Domenica era il giorno del compleanno della principessa, la madre di William e Harry morta tragicamente il 31 agosto 1997 in un incidente stradale avvenuto sotto il tunnel del Pont de l’Alma a Parigi, insieme al suo compagno, Dodi Al-Fayed, quando la loro Mercedes, guidata dall’autista Henri Paul, si infrange contro il tredicesimo pilastro della galleria. Diana aveva 36 ...

Lady Diana - un'icona di stile nata 57 anni fa : Lady Diana Spencer , ancora oggi icona di stile ed eleganza, il primo luglio 2018 avrebbe compiuto 57 anni per la gioia dei suoi innumerevoli sostenitori e ammiratori. Amatissima fino quasi alla ...

La vera storia dietro il «vestito della vendetta» di Lady Diana : Se gli abiti potessero parlare, è opinione comune che questo griderebbe «vendetta». Stiamo parlando del mini abito nero, di seta, firmato dalla stilista greca Christina Stambolian, che Diana Spencer scelse di indossare in una sera di fine giugno del 1994. La principessa si presentò da sola al tradizionale garden party alla Serpentine Gallery di Londra e lasciò tutti senza parole con l’abito più audace mai indossato fino a quel momento, ...

“Il vestito della vendetta”. Ecco come (e perché) Lady Diana lasciò il mondo senza fiato. Quell’abito è passato alla storia : “ll vestito della vendetta”. È passato alla storia (della moda) così, con questa definizione, l’abito che Lady Diana indossò esattamente 24 anni fa. Era il 29 giugno 1994 e, ricorda l’Huffington Post, quando la principessa arrivò all’evento annuale di raccolta fondi di Vanity Fair per la Serpentine Gallery all’Hyde Park di Londra rimasero tutti a bocca aperta. E il giorno dopo le foto di Diana con ...

Kate Middleton - perché è la vera erede di Lady Diana : Kate Middleton potrebbe assumere il titolo di Principessa del Galles, che fu di Lady Diana, quando Carlo diventerà Re d’Inghilterra, presumibilmente alla morte di Elisabetta II. Kate, che è appena diventata mamma per la terza volta, dunque sarebbe la vera erede di Diana (con buona pace di Meghan Markle), non solo nell’eleganza, non solo perché ha sposato William, figlio di Diana e futuro Sovrano inglese. Il suo legame con la ...

Bryan Adams smentisce : "Non sono mai stato l'amante di Lady Diana. Eravamo solo amici" : Lady Diana è scomparsa da quasi 21 anni, eppure la sua personalità continua a fare scalpore. Ultima notizia in ordine di tempo: le dichiarazioni del cantante Bryan Adams, il cui nome è stato spesso associato a quello della compianta principessa del Galles in qualità di presunto amante. I rumors erano iniziati nel 1985, dopo la pubblicazione di Diana, singolo del cantante canadese in cui si parlava di una donna sposata ...

Bryan Adams : «Io e Lady Diana eravamo solo amici» : Lady Diana è morta da quasi 21 anni, ma di lei si continua a parlare ancora molto, spesso a sproposito, basti pensare a tutte le volte che viene chiamata in causa per improbabili confronti con le nuore Kate Middleton e Meghan Markle, senza contare che termini di paragoni su piani completamente sbilanciati per tempi, cultura e stili di vita sono sempre infruttuosi. Ci sono però anche i ricordi a renderla presente, quelli dei figli William ed ...

Il battesimo di Louis : l’omaggio a Lady Diana e i padrini (che non saranno Meghan e Harry) : Il conto alla rovescia per il battesimo di Louis è iniziato. Il grande evento si svolgerà alla presenza di Kate Middleton e William, con un omaggio a Lady D e gli zii Meghan ed Harry. I duchi di Sussex saranno i padrini del terzogenito di Kate? Secondo le ultime indiscrezioni probabilmente no. Il piccolo, che ha già due mesi ed è quinto in linea di successione al trono inglese, avrà padrini e madrine molto particolari, ma non gli amati zii. Già ...

Kate Middleton - Meghan Markle - Lady Diana : gli stilisti che le hanno rese icone : La prima vera icona di stile della Famiglia Reale fu Lady Diana e ora le sue nuore Kate Middleton e Meghan Markle stanno seguendo le sue impronte. Oggi come allora, ogni volta che si presentano a qualche evento, il loro outfit va letteralmente a ruba. Le tre donne hanno contribuito al successo di numerosi marchi di moda, a volte sconosciuti. Anche se in realtà sono le grandi maison che ne hanno definito stile e personalità, trasformandole in ...

Meghan Markle non azzecca il look per il matrimonio della nipote di Lady Diana : Forse Meghan Markle era desiderosa di non mettere in ombra la sposa - dopo tutto, sono passate solo quattro settimane da quando il mondo intero ha visto in diretta tv il suo Royal Wedding . Questo potrebbe spiegare perché la duchessa del Sussex ha scelto di nascondersi dentro ad un lungo e ampio abito di Oscar de la Renta, per ...

Meghan Markle alle nozze della nipote di Lady Diana. Il look da 4.500 euro delude : Harry e Meghan Markle di nuovo a nozze ma questa volta come invitati del matrimonio di Celia McCorquodale, nipote di Lady D. Celia infatti è la figlia di Sarah Spencer, sorella di Diana. Una giornata di festa tra sorrisi e tenerezze. La sposa è raggiante e indossa la stessa tiara portata dalla zia il giorno in cui ha detto sì a Carlo. Ma il look di Meghan è una grandissima delusione. La Duchessa del Sussex indossa un maxi abito bianco a fiori ...

Il film da vedere oggi - lunedì 18 giugno : Diana – La storia segreta di Lady D : Il film da vedere oggi, 18 giugno, è il drammatico/sentimentale Diana – La storia segreta di Lay D, che ripercorre gli ultimi due anni di vita dell’amatissima principessa del popolo. La pellicola si focalizza sulla storia d’amore di Diana Spencer con il cardiochirurgo pakistano Hasnat Khan. film da vedere oggi, 18 giugno: Diana – La storia segreta di Lady D, su Rete 4 Diana – La storia segreta di Lady D, è il film ...

DIANA - LA STORIA SEGRETA DI Lady D/ Su Canale 5 il film con Naomi Watts (oggi - 18 giugno 2018) : DIANA-La STORIA SEGRETA di LADY D, il film in onda su Canale 5 oggi, lunedì 18 giugno 2018. Nel cast: Naomi Watts e Naveen Andrews, alla regia Oliver Hirschbiegel. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 09:52:00 GMT)

Programmi TV di stasera - lunedì 18 giugno 2018. Su Rete4 Diana – La Storia segreta di Lady D.