La Xylella è una bufala | Grillo fa infuriare la Puglia Il commissario Ue

Xylella : per la foresta degli ulivi una fine scontata : Di Giorgio Greco – Da questa triste pagina viene fuori che la sorte degli ulivi sta a cuore a poche persone, con i media nazionali che hanno concesso e concedono quasi nulla a questa vicenda. Il venir meno della mia azione è di secondaria importanza; il problema grosso è che a tutti i livelli e a tutte le età, in genere, ciò che accade non viene percepito nella sua estrema gravità. Prendersi cura degli ulivi comporta impegno, fatica senza ...