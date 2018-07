ilfattoquotidiano

: Stammo tutt' cromat' e nun ce capimm :D Oggi su Il Fatto Quotidiano parlo della scena (T)rap italiana e napoletana… - dansanzone : Stammo tutt' cromat' e nun ce capimm :D Oggi su Il Fatto Quotidiano parlo della scena (T)rap italiana e napoletana… - Cascavel47 : La trap napoletana di Geolier feat. Nicola Siciliano: così il mondo di Secondigliano entra nelle loro canzoni… - TutteLeNotizie : La trap napoletana di Geolier feat. Nicola Siciliano: così il mondo di Secondigliano entra… -

(Di martedì 3 luglio 2018) “Giro pe’/ dinto a ‘n’audi nera opac’ / ca me pare ‘n’astronave…” (Giro perdentro un’Audi nera opaco che mi sembra un’astronave), canta l’ultimahit, P, del giovanissimo. In appena due mesi il video del brano ha superato oltre 5 milioni di visualizzazioni su Youtube, diventando un vero e proprio tormentone. La canzone racconta di come i due (t)rapper girino per il quartiere a bordo di un’auto fica ostentando griffe famose., attaccato a Scampia, è la roccaforte del boss Paolo Di Lauro, ora in carcere, capo storico dell’alleanza diche, nel 2004, si scisse dando origine a una delle più sanguinose faide di camorra. Ecome Enzo Dong e Vale Lambo, ‘o sistema lo respirano ogni giorno, unche inevitabilmente entra nelle loro canzoni: droghe, faide, ...