Tabellone Mondiali Russia 2018 – La Svezia vola ai quarti : il quadro dei quarti di finale [FOTO] : Tabellone Mondiali Russia 2018, grazie al successo sulla Svizzera si qualifica anche la Svezia : inizia a prendere forma il quadro dei quarti di finale Gli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018 stanno quasi per finire. Quest’oggi l’ultimo turno che vedrà le ultime quattro squadre scendere in campo per staccare gli ultimi due biglietti per i quarti di finale del torneo. Il quadro è ormai quasi completo: dopo ...

Mondiali 2018 - il miracolo della Svezia continua : dopo Olanda - Italia e Germania gli scandinavi eliminano anche la Svizzera e volano ai Quarti di Finale [FOTO e TABELLONE] : 1/65 AFP/LaPresse ...

Messico e Svezia volano agli ottavi : Ekaterinburg, 27 giu. – (AdnKronos) – La Svezia batte 3-0 il Messico ed entrambe le Nazionali volano agli ottavi dei . Nel match valido per la terza giornata del gruppo F di Russia 2018, disputato a Ekaterinburg decidono le reti nella ripresa di Augustinsson al 5′, Granqvist al 17′ su rigore e l’autogol di Alvarez al 29′. Nella classifica del girone chiude prima la Svezia con 6 punti, gli stessi del Messico ...

Carl Philip e Sofia di Svezia - tre anni di matrimonio da favola : Sono trascorsi tre anni dal matrimonio da favola di Carl Philip di Svezia e Sofia Hellqvist, celebrato il 13 giugno 2015 a Stoccolma, e oggi il principe, secondogenito dei sovrani Carl Gustav e Silvia, e l’ex aspirante attrice, sono famiglia più che affiatata. Due figli, arrivati a poca distanza l’uno dall’altro, Alexander, 2 anni festeggiati lo scorso 19 aprile, tutto il papà, e Gabriel, il contrario, con gli occhi azzurri ...

Hockey - Mondiali 2018 : incredibile Svizzera! Fa fuori il Canada e vola in finale con la Svezia : Saranno Svezia e Svizzera a giocarsi la finale dei Mondiali di Hockey su ghiaccio in Danimarca. Un epilogo a sorpresa, non tanto per gli scandinavi, che comunque hanno regolato gli Stati Uniti con un secco 6-0, quanto per gli elvetici, che hanno proseguito la loro incredibile cavalcata eliminando il favoritissimo Canada in una semifinale da batticuore. Il successo della Svezia contro gli Stati Uniti è stato nettissimo, senza appello. Gli ...