La storia di Uniqlo il marchio che ora veste Roger Federer

gqitalia

: La storia e la strategia vincente di Uniqlo, il brand giapponese basic-cool che ha appena ingaggiato Federer… - Ukap21 : La storia e la strategia vincente di Uniqlo, il brand giapponese basic-cool che ha appena ingaggiato Federer… - silviorossi6 : RT @sole24ore: Federer-Uniqlo, storia della sponsorizzazione che andrà oltre il tennis (giocato) - NImberti : RT @sole24ore: Federer-Uniqlo, storia della sponsorizzazione che andrà oltre il tennis (giocato) -

(Di martedì 3 luglio 2018) La sorpresa più grande del debutto dia Wimbledon (vittoria facile in tre set contro il serbo Lajovic) è stata la vista della sua divisa: addio al grigio Nike, benvenuto al bianco firmato. Dopo 24 anni di matrimonio con la multinazionale di Portland, il tennista più forte dellasi è accordato con il brand giapponese, che gli ha proposto un contratto di dieci anni, nonostante lo svizzero sia prossimo a compiere 37 anni. Ciò significa cheindosserà i capifuori dal campo, anche perché come ha più volte specificato Tadashi Yanai – fondatore die uomo più ricco del Giappone – la sua non è solo un’azienda di abbigliamento, ma anche tecnologica. Non a caso l’esordio diè arrivato con un completo dotato di tecnologia Dry EX, che per“si caratterizza per la speciale struttura ad arco che evita le brutte sensazioni ...